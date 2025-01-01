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Арт-группа «Зерно». Деяния женщин
Киноафиша Арт-группа «Зерно». Деяния женщин

Арт-группа «Зерно». Деяния женщин

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новая выставка арт-группы «Зерно»: «Деяния женщин»

Арт-группа «Зерно» с гордостью представляет свою новую масштабную выставку в Брусницыне под названием «Деяния женщин»! Эта иммерсивная экспозиция охватывает 6 залов и погружает зрителей в биографии 11 героинь Библии, начиная с Евы и заканчивая Девой Марией.

Тематика выставки: Женщина в христианстве

Выставка ставит перед собой важную задачу — разобраться в предназначении и месте женщины с точки зрения христианства. Тема, которая всегда была актуальной и интересной, найдет свое отражение в масштабных инсталляциях, музыкальном сопровождении, ароматах и произведениях современных художников.

Интерактивный опыт

Посетители смогут узнать о последствиях выбора представленных героинь и поучаствовать в интерактивах. Для любителей фотографии предусмотрены эффектные фотозоны, где можно сделать уникальные снимки. Выставка вдохновит примерами современных христианок и их жизненными историями.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность погрузиться в мир «Деяний женщин» и увидеть, как искусство может освещать важные темы нашего времени. Ждем вас на открытии!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Арт-резиденция «Зерно» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
16 августа в 14:00 Музей «В Тишине»
от 1850 ₽
VR-музей: искусство без границ!
6+
Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
VR-музей: искусство без границ!
14 августа в 13:00 Культурный квартал «Брусницын»
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VR-музей: искусство без границ!
27 сентября в 19:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 1200 ₽
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