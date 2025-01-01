Новая выставка арт-группы «Зерно»: «Деяния женщин»

Арт-группа «Зерно» с гордостью представляет свою новую масштабную выставку в Брусницыне под названием «Деяния женщин»! Эта иммерсивная экспозиция охватывает 6 залов и погружает зрителей в биографии 11 героинь Библии, начиная с Евы и заканчивая Девой Марией.

Тематика выставки: Женщина в христианстве

Выставка ставит перед собой важную задачу — разобраться в предназначении и месте женщины с точки зрения христианства. Тема, которая всегда была актуальной и интересной, найдет свое отражение в масштабных инсталляциях, музыкальном сопровождении, ароматах и произведениях современных художников.

Интерактивный опыт

Посетители смогут узнать о последствиях выбора представленных героинь и поучаствовать в интерактивах. Для любителей фотографии предусмотрены эффектные фотозоны, где можно сделать уникальные снимки. Выставка вдохновит примерами современных христианок и их жизненными историями.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность погрузиться в мир «Деяний женщин» и увидеть, как искусство может освещать важные темы нашего времени. Ждем вас на открытии!