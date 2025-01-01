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Арт-группа «Ларго»
Билеты от 700₽
Киноафиша Арт-группа «Ларго»

Арт-группа «Ларго»

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Новая программа арт-группы «ЛАРГО» – «Дорога добра»

8 февраля 2026 года в 17:00 в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится концерт арт-группы «ЛАРГО», которая представит свою новую программу «Дорога добра». Это событие станет частью музыкального проекта «Имена на все времена» и подарит зрителям незабываемые эмоции.

Творчество и особенности группы

Арт-группа «ЛАРГО» известна своим уникальным стилем, который сочетает в себе музыку различных направлений: классическую, духовную, народную и эстрадную. Вокальное трио в составе Владимира Соколова (контр-тенор), Владислава Судакова (лирический тенор) и Александра Порожного (лирический баритон) способно заворожить даже самых искушённых слушателей.

Группа приобрела популярность благодаря участию в проекте под руководством Олега Газманова и победе в телепроекте «Битва хоров» на телеканале «Россия-1» в 2013 году. Также они принимали участие в проекте «Наш выход» на том же канале. В последнее время «ЛАРГО» часто появляются на музыкальных программах телеканала «Спас» и в шоу «Привет, Андрей» на «Россия-1».

Концерт «Дорога добра»

Визитной карточкой группы является исполнение духовных песен и псалмов, которые трогают самые глубокие струны души. Каждый концерт «ЛАРГО» становится настоящим праздником, объединяя зрителей в одну большую семью на протяжении двух часов.

Песня-девиз группы «ДОРОГА ДОБРА» символизирует их стремление объединять людей, укреплять веру в Бога и распространять надежду, радость и любовь к ближнему.

Почему стоит посетить концерт?

Важно отметить, что концерт состоится в удобный воскресный день, что позволяет не только москвичам, но и гостям столицы насладиться этим уникальным событием. Не упустите возможность стать частью музыкального путешествия и ощутить атмосферу добра и света!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 февраля
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
17:00 от 700 ₽

Фотографии

Арт-группа «Ларго» Арт-группа «Ларго» Арт-группа «Ларго» Арт-группа «Ларго» Арт-группа «Ларго» Арт-группа «Ларго» Арт-группа «Ларго»

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