Арт-группа «Ларго». Спешите творить добро

Спешите творить добро: концерт арт-группы «ЛАРГО» в Санкт-Петербурге

Арт-группа «ЛАРГО» приглашает зрителей на незабываемый концерт «Спешите творить добро», который пройдет в одном из лучших концертных залов Санкт-Петербурга — «Колизей-Арене». Это событие приурочено к дню рождения коллектива, который был основан 5 февраля, и состоится с особым светлым настроением.

Творческий путь «ЛАРГО»

Группа известна своим разнообразием музыкальных стилей, включая классическую, духовную, народную и эстрадную музыку. Вокальное трио в составе Владимира Соколова (контр-тенор), Владислава Судакова (лирический тенор) и Александра Порожного (лирический баритон) покоряет сердца слушателей уникальным сочетанием голосов.

Расцвет «ЛАРГО» пришелся на участие в известных телевизионных проектах, таких как «Битва хоров» на телеканале «Россия-1», где они завоевали популярность, и проекте «Наш выход». Группа стала часто появляться на телеканале «Спас» и в программе «Привет, Андрей».

Звучание, трогающее душу

Исполнение духовных песен и псалмов является визитной карточкой группы. Хиты, такие как «Слава Богу за всё», «Запоют акафист соловьи» и «Царица небесная», нашли отклик в сердцах многих слушателей. Каждый концерт «ЛАРГО» превращает зрителей в одну большую семью, наполняя их эмоциями и теплом.

Что ожидать от концерта

Концерт обещает быть приподнятым и душевным, а девиз группы, «Спешите творить добро», станет объединяющей нотой для всех присутствующих. В программе также примут участие хореографический ансамбль «АНТЭЛ» и вокальная студия «У ТРЁХ ОЗЁР».

Не упустите возможность стать частью этого важного события! Концерт группы «ЛАРГО» подарит вам два часа музыки, добра и незабываемых ощущений.