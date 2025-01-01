Меню
Арт-елка
Киноафиша Арт-елка

Спектакль Арт-елка

6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О спектакле

Новогодняя интерактивная программа для детей

Приглашаем детей возрасте 6-10 лет на увлекательную новогоднюю интерактивную программу с мастер-классом по живописи! Это не просто мероприятие, а настоящая сказка, в которую погружаются малыши с первых минут.

Что ждет гостей?

Галерея, украшенная в духе северной зимней сказки, сверкает огнями и притягивает внимание. У входа детей встречают веселые Эльфы-помощники Деда Мороза, Снегурочка и озорной Тюбик, которые проведут их через множество увлекательных заданий и игр:

  • Новогодние загадки и шуточные викторины
  • Подвижные игры с элементами квеста
  • Небольшие творческие задания
  • Бумажная дискотека
  • Мастер-класс по живописи

Кульминация программы

Главным моментом станет мастер-класс от Эльфов-художников. Каждый ребенок создаст свою уникальную картину акриловыми красками на холсте размером 30×30 см. Темой картин станет новогодний талисман. Длительность мастер-класса - 30 минут. Все необходимые материалы (краски, кисти, холст) уже включены в стоимость билета. Готовую работу детишки смогут забрать домой в качестве памятного сувенира.

Финал праздника

В завершение программы появится сам Дед Мороз, который поздравит всех с наступающим Новым годом и вручит детям сладкие подарки. Взрослым также будет предложен праздничный игристый комплимент.

Дополнительная информация

В уютном Арт-баре можно отдохнуть и насладиться атмосферой праздника во время ожидания. Ограниченное количество мест - всего 15 детей, что позволит каждому получить внимание и участие. Продолжительность всей программы, включая игры и мастер-класс, составит 1,5 часа.

Обратите внимание: для входа необходимо приобрести билет, который также нужен родителям (включает чай, кофе и игристый комплимент от Деда Мороза). Двери галереи открываются за 30 минут до начала. В стоимость детского билета входят:

  • участие в интерактивной программе
  • мастер-класс по живописи
  • все материалы
  • сладкий подарок

Пожалуйста, не забудьте, что детям необходимо иметь с собой сменную обувь.

Купить билет на спектакль Арт-елка

