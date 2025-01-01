Спектакль Арт-елка в Галерее современного искусства «В гостях у Эльфов»

Детская Елка в Галерее современного искусства в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на новогоднюю интерактивную программу для детей от 6 до 10 лет, которая пройдет в Галерее современного искусства, расположенной в историческом здании Дворца Белосельских-Белозерских на Невском проспекте, 41.

Волшебство и творчество

С первых минут дети окунутся в атмосферу волшебства. Уютное новогоднее оформление галереи создаёт праздничное настроение. Здесь юных гостей встретят Эльфы, Снегурочка и забавный герой Тюбик, готовые подарить незабываемые впечатления.

Мастер-класс по живописи

В программе – веселые игры и задания. Вместе с Эльфами-художниками каждый ребенок создаст свою картину акриловыми красками на холсте размером 30x30 см. И самое замечательное: дети смогут забрать свои произведения искусства с собой! Продолжительность мастер-класса составляет 30 минут, а стоимость материалов (краски и холст) включена в билет.

Подарки от Деда Мороза

Не забудем и о традиционном поздравлении от Деда Мороза, который порадует детей сладкими угощениями, а взрослых – игристыми напитками. Новогоднее мероприятие носит камерный характер и рассчитано всего на 15 участников, для которых также необходимо приобретать билеты.

Арт-бар и правила посещения

Для родителей, ожидающих своих детей, в Галерее функционирует Арт-бар, где можно поднять настроение. В стоимость входного билета входит сладкий подарок для ребенка и игристый напиток для взрослого.

Важно: двери Галереи откроются за 30 минут до начала мероприятия. Вход осуществляется только по билетам. Не упустите возможность подарить ребенку уникальный опыт и создать незабываемые воспоминания о празднике!

Общие сведения

Продолжительность мероприятия, включая мастер-класс, составит 1,5 часа. Увидимся на празднике!