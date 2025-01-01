Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арт-елка в Галерее современного искусства «В гостях у Эльфов»
Киноафиша Арт-елка в Галерее современного искусства «В гостях у Эльфов»

Спектакль Арт-елка в Галерее современного искусства «В гостях у Эльфов»

6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О спектакле

Детская Елка в Галерее современного искусства в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на новогоднюю интерактивную программу для детей от 6 до 10 лет, которая пройдет в Галерее современного искусства, расположенной в историческом здании Дворца Белосельских-Белозерских на Невском проспекте, 41.

Волшебство и творчество

С первых минут дети окунутся в атмосферу волшебства. Уютное новогоднее оформление галереи создаёт праздничное настроение. Здесь юных гостей встретят Эльфы, Снегурочка и забавный герой Тюбик, готовые подарить незабываемые впечатления.

Мастер-класс по живописи

В программе – веселые игры и задания. Вместе с Эльфами-художниками каждый ребенок создаст свою картину акриловыми красками на холсте размером 30x30 см. И самое замечательное: дети смогут забрать свои произведения искусства с собой! Продолжительность мастер-класса составляет 30 минут, а стоимость материалов (краски и холст) включена в билет.

Подарки от Деда Мороза

Не забудем и о традиционном поздравлении от Деда Мороза, который порадует детей сладкими угощениями, а взрослых – игристыми напитками. Новогоднее мероприятие носит камерный характер и рассчитано всего на 15 участников, для которых также необходимо приобретать билеты.

Арт-бар и правила посещения

Для родителей, ожидающих своих детей, в Галерее функционирует Арт-бар, где можно поднять настроение. В стоимость входного билета входит сладкий подарок для ребенка и игристый напиток для взрослого.

Важно: двери Галереи откроются за 30 минут до начала мероприятия. Вход осуществляется только по билетам. Не упустите возможность подарить ребенку уникальный опыт и создать незабываемые воспоминания о празднике!

Общие сведения

Продолжительность мероприятия, включая мастер-класс, составит 1,5 часа. Увидимся на празднике!

Купить билет на спектакль Арт-елка в Галерее современного искусства «В гостях у Эльфов»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
20 декабря суббота
11:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
13:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
16:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
18:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
13:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
16:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
18:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
22 декабря понедельник
12:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
14:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
23 декабря вторник
12:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
14:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
24 декабря среда
12:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
14:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
25 декабря четверг
12:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
14:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
26 декабря пятница
12:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
14:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
27 декабря суббота
11:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
13:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
16:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
18:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
13:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
16:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
18:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
13:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
16:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
18:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
30 декабря вторник
11:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
13:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
16:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
18:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
2 января пятница
11:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
13:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
16:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
18:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
3 января суббота
11:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
13:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
16:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
18:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
4 января воскресенье
11:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
13:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
16:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
18:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
5 января понедельник
11:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
13:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
16:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
18:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
6 января вторник
11:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
13:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
16:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
18:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
7 января среда
11:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
13:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
16:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
18:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
8 января четверг
11:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2800 ₽
13:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
16:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽
18:30
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Бременские музыканты. Новогодняя история
6+
Музыка
Бременские музыканты. Новогодняя история
24 декабря в 13:30 Легенда
от 2300 ₽
Последний троллейбус
16+
Комедия
Последний троллейбус
10 января в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 800 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
2 октября в 17:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше