Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арт-бранч. За сценой: как были устроены театры в Петербурге
Киноафиша Арт-бранч. За сценой: как были устроены театры в Петербурге

Арт-бранч. За сценой: как были устроены театры в Петербурге

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Экскурсия по Александринскому театру: история и традиции

Приглашаем вас на уникальное событие, которое объединяет лекцию и экскурсию в историческом Александринском театре! В программе мероприятия – завтрак на Новой сцене и увлекательная история театра в Петербурге от культуролога Дарьи Борисовой.

Что вас ждет?

На протяжении 2 часов (лекция и завтрак) вы сможете узнать о театральных традициях прошлого и о том, кто больше влиял на интерьер зрительного зала – архитектор или император. Мы также вспомним правила посещения спектаклей и узнаем о роли директора императорских театров. А самое интересное – вы сможете подняться по той лестнице, по которой когда-то поднимались артисты в кабинет директора Александринского театра!

Экскурсия «Блистательный Александринский театр»

После завтрака и лекции мы отправимся в закулисье исторической сцены. В программе экскурсии:

  • Прогулка по Каретной галерее, где когда-то останавливались великолепные экипажи.
  • Посещение личной ложи Николая I.
  • Открытие зрительного зала и знакомство с жизнью театра, скрытой от глаз зрителей.
  • Обсуждение находок, обнаруженных под полом зрительного зала во время реконструкции театра в 2006 году.

О проекте bigcity.art

Bigcity.art – это образовательный проект из Санкт-Петербурга, который с 2018 года знакомит с искусством увлекательно и доступно. Мы проводим арт-бранчи, экскурсии, арт-ужины и путешествия, стремясь общаться со слушателями на одном языке.

Важная информация

В стоимость встречи входит:

  • Лекция
  • Завтрак (блюдо, напиток, закуска)
  • Экскурсия

Сбор гостей: 12:10. За 2 дня до мероприятия мы направим на указанный email всю информацию о встрече. Пожалуйста, проверьте папку «Спам», если не получили письмо.

Не упустите возможность узнать больше о богатой истории Александринского театра и насладиться атмосферой театрального искусства!

Купить билет на концерт Арт-бранч. За сценой: как были устроены театры в Петербурге

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
28 октября вторник
12:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 5500 ₽

Фотографии

Арт-бранч. За сценой: как были устроены театры в Петербурге Арт-бранч. За сценой: как были устроены театры в Петербурге Арт-бранч. За сценой: как были устроены театры в Петербурге

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
16 октября в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 990 ₽
18+
Юмор
Black стендап
20 ноября в 20:00 Поправка
от 450 ₽
Орган с симфоническим оркестром
6+
Классическая музыка
Орган с симфоническим оркестром
27 сентября в 14:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше