Арт-бранч. За сценой: как были устроены театры в Петербурге

Экскурсия по Александринскому театру: история и традиции

Приглашаем вас на уникальное событие, которое объединяет лекцию и экскурсию в историческом Александринском театре! В программе мероприятия – завтрак на Новой сцене и увлекательная история театра в Петербурге от культуролога Дарьи Борисовой.

Что вас ждет?

На протяжении 2 часов (лекция и завтрак) вы сможете узнать о театральных традициях прошлого и о том, кто больше влиял на интерьер зрительного зала – архитектор или император. Мы также вспомним правила посещения спектаклей и узнаем о роли директора императорских театров. А самое интересное – вы сможете подняться по той лестнице, по которой когда-то поднимались артисты в кабинет директора Александринского театра!

Экскурсия «Блистательный Александринский театр»

После завтрака и лекции мы отправимся в закулисье исторической сцены. В программе экскурсии:

Прогулка по Каретной галерее, где когда-то останавливались великолепные экипажи.

Посещение личной ложи Николая I.

Открытие зрительного зала и знакомство с жизнью театра, скрытой от глаз зрителей.

Обсуждение находок, обнаруженных под полом зрительного зала во время реконструкции театра в 2006 году.

О проекте bigcity.art

Bigcity.art – это образовательный проект из Санкт-Петербурга, который с 2018 года знакомит с искусством увлекательно и доступно. Мы проводим арт-бранчи, экскурсии, арт-ужины и путешествия, стремясь общаться со слушателями на одном языке.

Важная информация

В стоимость встречи входит:

Лекция

Завтрак (блюдо, напиток, закуска)

Экскурсия

Сбор гостей: 12:10. За 2 дня до мероприятия мы направим на указанный email всю информацию о встрече. Пожалуйста, проверьте папку «Спам», если не получили письмо.

Не упустите возможность узнать больше о богатой истории Александринского театра и насладиться атмосферой театрального искусства!