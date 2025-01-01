Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на уникальном арт-бранче в историческом особняке 19 века — Особняке Милютина. Это особенное событие сочетает увлекательную лекцию об искусстве и вкусный завтрак с игристым в интерьере роскошного особняка.
На лекции мы обсудим, как менялся облик петербуржца под влиянием вкусов и взглядов правителей, политических событий, научных и промышленных открытий, а также эволюции городского пространства.
Вы познакомитесь с контрастами Блистательного Петербурга. Какова была жизнь городского обывателя и светского повесы? Что они ели, где одеваются и чем занимались в повседневной жизни?
Кроме того, вас ждут увлекательные вопросы, на которые мы постараемся ответить:
Также вы получите зарисовки о городской жизни самого северного города-миллионника, когда только внедрялись трамвайные линии и шла электрификация.
Лекцию проведет Мария Персиянова — дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи.
Мы предоставим вам выбор завтрака:
Напиток на выбор:
Не упустите возможность погрузиться в захватывающую атмосферу искусства и кулинарного наслаждения!