Арт-бранч с игристым «В Питере жить! Быт и нравы Северной столицы XVIII–XIX веков»
16+
Арт-бранч в Петербургском особняке: Познайте искусство и культуру за завтраком

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на уникальном арт-бранче в историческом особняке 19 века — Особняке Милютина. Это особенное событие сочетает увлекательную лекцию об искусстве и вкусный завтрак с игристым в интерьере роскошного особняка.

Тема лекции: Жизнь петербуржца в XVIII-XIX веках

На лекции мы обсудим, как менялся облик петербуржца под влиянием вкусов и взглядов правителей, политических событий, научных и промышленных открытий, а также эволюции городского пространства.

Вы познакомитесь с контрастами Блистательного Петербурга. Какова была жизнь городского обывателя и светского повесы? Что они ели, где одеваются и чем занимались в повседневной жизни?

Интересные факты о Петербурге

Кроме того, вас ждут увлекательные вопросы, на которые мы постараемся ответить:

  • Сколько дворников нужно, чтобы убрать снег с улиц города?
  • Почему стреляла пушка на Дворцовой площади и почему до 1917 года в Петербурге не было ворон?
  • Где обедали холостяки и женатые мужчины, и почему так любили в городе морошковое варенье?

Также вы получите зарисовки о городской жизни самого северного города-миллионника, когда только внедрялись трамвайные линии и шла электрификация.

Лектор бранча

Лекцию проведет Мария Персиянова — дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи.

Вкусный завтрак

Мы предоставим вам выбор завтрака:

  • Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом
  • Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной
  • Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами
  • Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами
  • Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напиток на выбор:

  • Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское
  • Клюквенный морс

Не упустите возможность погрузиться в захватывающую атмосферу искусства и кулинарного наслаждения!

Октябрь
5 октября воскресенье
13:00
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
от 3500 ₽

