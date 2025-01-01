Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на уникальном арт-бранче, где вас ждет захватывающая лекция об искусстве в сочетании с вкусным завтраком с игристым вином в роскошном особняке 19 века — Milutin Palace.
В ходе нашей встречи мы обсудим, как изменялся облик петербуржца под влиянием веяний времени: от вкусов и взглядов правителей до политических событий и научных открытий. Вы сможете увидеть, как эволюция городского пространства и занятий горожан формировала уникальную атмосферу Петербурга.
Наш лектор — Мария Персиянова, дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи. Она поделится с вами увлекательными фактами и интересными историями.
Встречаемся в историческом Milutin Palace на Садовой, 4. Длительность мероприятия составляет 2 часа.
В стоимость билета включен завтрак на выбор:
На бранче вас также ждет выбор напитков:
Не упустите возможность стать частью культурного события и насладиться приятным временем в уникальной атмосфере!