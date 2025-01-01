Меню
Арт-бранч с игристым: Петербуржский стиль. Мода и модники от Петра I до Николая II
16+
Арт-бранч в Milutin Palace: Завтрак и лекция об искусстве

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на уникальном арт-бранче, где вас ждет захватывающая лекция об искусстве в сочетании с вкусным завтраком с игристым вином в роскошном особняке 19 века — Milutin Palace.

Тема лекции

В ходе нашей встречи мы обсудим, как изменялся облик петербуржца под влиянием веяний времени: от вкусов и взглядов правителей до политических событий и научных открытий. Вы сможете увидеть, как эволюция городского пространства и занятий горожан формировала уникальную атмосферу Петербурга.

Что вы узнаете на бранче?

  • Сколько стоило собраться на бал красавице Пушкинской эпохи?
  • Кто был первым петербургским денди и почему мужчине для светского мероприятия было достаточно «фрака и немного здоровья»?
  • Почему в Петербурге по сей день так любят пальто?
  • О каком предмете туалета мечтал Николай II?

Лектор

Наш лектор — Мария Персиянова, дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи. Она поделится с вами увлекательными фактами и интересными историями.

Место и время

Встречаемся в историческом Milutin Palace на Садовой, 4. Длительность мероприятия составляет 2 часа.

Завтрак на выбор

В стоимость билета включен завтрак на выбор:

  • Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом
  • Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной
  • Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами
  • Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами
  • Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напиток на выбор

На бранче вас также ждет выбор напитков:

  • Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское
  • Клюквенный морс

Не упустите возможность стать частью культурного события и насладиться приятным временем в уникальной атмосфере!

