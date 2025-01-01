Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на Арт-бранче — событии, которое объединяет увлекательную лекцию об искусстве и вкусный завтрак в интерьере роскошного особняка XIX века.
Многие из нас мечтали о путешествии в прошлое, в XIX век — время балов, салонов и тайных игорных клубов. Но как выбрать интересное место для визита? К кому из петербургского дворянства стоит отправиться на бал, чтобы не только развлечься, но и продвинуться по службе?
В «Ноевом ковчеге» Алексея Оленина можно встретить представителей литературной, музыкальной, театральной и художественной интеллигенции, от неизвестных портретистов до братьев Брюлловых и Пушкина. Балы во дворце княгини Марии Вяземской собирали разношёрстную публику — от членов императорской семьи до её далеких родственников из глухой провинции.
Лекцию проведет Нанико Соколова, дипломированный историк и краевед с 16-летним стажем работы. Она является выпускницей Исторического факультета СПбГУ и специалистом по архитектуре и культуре Петербурга XIX века.
Встречаемся в историческом особняке XIX века — Milutin Palace на Садовой, 4. Длительность мероприятия — 2 часа.
В стоимость билета входит завтрак на выбор:
Напиток на выбор:
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу петербургского бомонда и насладиться вкусовыми изысками вместе с искусством!