Арт-бранч в Особняке Милютина

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на Арт-бранче — событии, которое объединяет увлекательную лекцию об искусстве и вкусный завтрак в интерьере роскошного особняка XIX века.

Петербургский бомонд XIX века

Многие из нас мечтали о путешествии в прошлое, в XIX век — время балов, салонов и тайных игорных клубов. Но как выбрать интересное место для визита? К кому из петербургского дворянства стоит отправиться на бал, чтобы не только развлечься, но и продвинуться по службе?

В «Ноевом ковчеге» Алексея Оленина можно встретить представителей литературной, музыкальной, театральной и художественной интеллигенции, от неизвестных портретистов до братьев Брюлловых и Пушкина. Балы во дворце княгини Марии Вяземской собирали разношёрстную публику — от членов императорской семьи до её далеких родственников из глухой провинции.

Лекция от Нанико Соколовой

Лекцию проведет Нанико Соколова, дипломированный историк и краевед с 16-летним стажем работы. Она является выпускницей Исторического факультета СПбГУ и специалистом по архитектуре и культуре Петербурга XIX века.

Встречаемся в историческом особняке XIX века — Milutin Palace на Садовой, 4. Длительность мероприятия — 2 часа.

Завтрак на выбор

В стоимость билета входит завтрак на выбор:

Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом.

Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной.

Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами.

Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами.

Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле.

Напиток на выбор:

Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское.

Клюквенный морс.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу петербургского бомонда и насладиться вкусовыми изысками вместе с искусством!