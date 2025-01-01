Арт-бранч: увлекательная лекция об искусстве с вкуснейшим завтраком
Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на уникальном арт-бранче, где вы сможете насладиться как интересной лекцией, так и полноценным завтраком с игристым в роскошных интерьерах особняка XIX века.
Мошенники в искусстве: от кражи Моны Лизы до подделок Ван Гога
Скандалы, интриги, расследования… В программе нашего арт-бранча вы познакомитесь с самыми элегантными аферами в мире искусства, которые повергали общество в шок.
Что вас ожидает на лекции?
- Какое искусство интересовало Наполеона и Гитлера?
- Кто осмелился похитить Мону Лизу и какое отношение к этому имел Пабло Пикассо?
- Какие произведения искусства были украдены из Эрмитажа и Третьяковской галереи?
- Как нас обманывают крупнейшие аукционные дома?
- Кто такие Хан ван Меегерен, Элмир де Хори и Вольфганг Бельтракки, и почему их имена известны не только искусствоведам, но и правоохранительным органам?
- Как создать подделку, которая будет признана шедевром музейными экспертами?
О лекторе
Лектором сегодняшнего бранча станет Юлия Страйста-Бурлак, профессиональный искусствовед с богатым опытом и интересными рассказами.
Местоположение
Встречаемся в историческом особняке XIX века - Milutin Palace, расположенном на Садовой, 4.
Длительность мероприятия
Арт-бранч продлится 2 часа, что даст вам достаточно времени, чтобы насладиться лекцией и атмосферой.
Вкусный завтрак на выбор
В стоимость билета входит завтрак на выбор из нескольких меню:
- Меню №1: блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом
- Меню №2: картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной
- Меню №3: домашняя чиабатта с лососем, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами
- Меню №4: сырники с взбитыми сливками и свежими ягодами
- Меню №5: сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле
Напитки на выбор
При подаче завтрака вам будет предложен один из напитков:
- Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское
- Клюквенный морс
Не упустите шанс погрузиться в мир искусства и насладиться вкусным завтраком в приятной компании!