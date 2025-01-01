Арт-бранч: увлекательная лекция об искусстве с вкуснейшим завтраком

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на уникальном арт-бранче, где вы сможете насладиться как интересной лекцией, так и полноценным завтраком с игристым в роскошных интерьерах особняка XIX века.

Мошенники в искусстве: от кражи Моны Лизы до подделок Ван Гога

Скандалы, интриги, расследования… В программе нашего арт-бранча вы познакомитесь с самыми элегантными аферами в мире искусства, которые повергали общество в шок.

Что вас ожидает на лекции?

Какое искусство интересовало Наполеона и Гитлера?

Кто осмелился похитить Мону Лизу и какое отношение к этому имел Пабло Пикассо?

Какие произведения искусства были украдены из Эрмитажа и Третьяковской галереи?

Как нас обманывают крупнейшие аукционные дома?

Кто такие Хан ван Меегерен, Элмир де Хори и Вольфганг Бельтракки, и почему их имена известны не только искусствоведам, но и правоохранительным органам?

Как создать подделку, которая будет признана шедевром музейными экспертами?

О лекторе

Лектором сегодняшнего бранча станет Юлия Страйста-Бурлак, профессиональный искусствовед с богатым опытом и интересными рассказами.

Местоположение

Встречаемся в историческом особняке XIX века - Milutin Palace, расположенном на Садовой, 4.

Длительность мероприятия

Арт-бранч продлится 2 часа, что даст вам достаточно времени, чтобы насладиться лекцией и атмосферой.

Вкусный завтрак на выбор

В стоимость билета входит завтрак на выбор из нескольких меню:

Меню №1: блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом

Меню №2: картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной

Меню №3: домашняя чиабатта с лососем, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами

Меню №4: сырники с взбитыми сливками и свежими ягодами

Меню №5: сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напитки на выбор

При подаче завтрака вам будет предложен один из напитков:

Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское

Клюквенный морс

Не упустите шанс погрузиться в мир искусства и насладиться вкусным завтраком в приятной компании!