Арт-бранч с игристым «Мошенники в искусстве: от кражи Моны Лизы до подделок Ван Гога»
16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Арт-бранч: увлекательная лекция об искусстве с вкуснейшим завтраком

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на уникальном арт-бранче, где вы сможете насладиться как интересной лекцией, так и полноценным завтраком с игристым в роскошных интерьерах особняка XIX века.

Мошенники в искусстве: от кражи Моны Лизы до подделок Ван Гога

Скандалы, интриги, расследования… В программе нашего арт-бранча вы познакомитесь с самыми элегантными аферами в мире искусства, которые повергали общество в шок.

Что вас ожидает на лекции?

  • Какое искусство интересовало Наполеона и Гитлера?
  • Кто осмелился похитить Мону Лизу и какое отношение к этому имел Пабло Пикассо?
  • Какие произведения искусства были украдены из Эрмитажа и Третьяковской галереи?
  • Как нас обманывают крупнейшие аукционные дома?
  • Кто такие Хан ван Меегерен, Элмир де Хори и Вольфганг Бельтракки, и почему их имена известны не только искусствоведам, но и правоохранительным органам?
  • Как создать подделку, которая будет признана шедевром музейными экспертами?

О лекторе

Лектором сегодняшнего бранча станет Юлия Страйста-Бурлак, профессиональный искусствовед с богатым опытом и интересными рассказами.

Местоположение

Встречаемся в историческом особняке XIX века - Milutin Palace, расположенном на Садовой, 4.

Длительность мероприятия

Арт-бранч продлится 2 часа, что даст вам достаточно времени, чтобы насладиться лекцией и атмосферой.

Вкусный завтрак на выбор

В стоимость билета входит завтрак на выбор из нескольких меню:

  • Меню №1: блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом
  • Меню №2: картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной
  • Меню №3: домашняя чиабатта с лососем, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами
  • Меню №4: сырники с взбитыми сливками и свежими ягодами
  • Меню №5: сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напитки на выбор

При подаче завтрака вам будет предложен один из напитков:

  • Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское
  • Клюквенный морс

Не упустите шанс погрузиться в мир искусства и насладиться вкусным завтраком в приятной компании!

Купить билет на выставка Арт-бранч с игристым «Мошенники в искусстве: от кражи Моны Лизы до подделок Ван Гога»

Октябрь
18 октября суббота
12:00
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
от 3500 ₽

