Арт-бранч в Санкт-Петербурге

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Откройте для себя захватывающий мир творчества на арт-бранче — это не просто лекция, а увлекательное путешествие в мир вдохновения, сопровождающееся вкуснейшим завтраком с игристым. Место встречи — роскошный особняк 19 века.

Тема лекции: Музы великих гениев

В ходе нашего арт-бранча мы погрузимся в жизнь великих художников и поэтов, задействовавших в своём творчестве сильных женщин. Эти женщины не просто были любимыми, но и настоящими движущими силами их карьеров, вдохновляя и поддерживая их как морально, так и финансово.

Героини рассказа

Гала Дали — бизнес-вумен от сюрреализма. Пока Сальвадор Дали создавал свои шедевры, она вела дела, поднимала цены и обеспечивала его успех. От него Гала получила замок и свободу измен.

— бизнес-вумен от сюрреализма. Пока Сальвадор Дали создавал свои шедевры, она вела дела, поднимала цены и обеспечивала его успех. От него Гала получила замок и свободу измен. Лидия Делекторская — простая девушка из России, ставшая муза и моделью Анри Матисса. Он написал её более 100 раз, и её черты стали основой многих его полотен.

— простая девушка из России, ставшая муза и моделью Анри Матисса. Он написал её более 100 раз, и её черты стали основой многих его полотен. Ольга Хохлова — русская балерина, которая укротила Пикассо на несколько лет, но её судьба была трагичной.

— русская балерина, которая укротила Пикассо на несколько лет, но её судьба была трагичной. Наталья Гончарова — муза Александра Пушкина. Его любовь к ней была столь сильна, что он влез в долги и погиб на дуэли, защищая её честь.

— муза Александра Пушкина. Его любовь к ней была столь сильна, что он влез в долги и погиб на дуэли, защищая её честь. Айседора Дункан — знаменитая танцовщица и любовь Сергея Есенина. Их бурный роман оставил след в истории литературы с пронзительными стихами.

Лектор и место проведения

Лектором сегодняшнего бранча станет Полина Федорова, профессиональный гид по Петербургу, занимающаяся литературой и историей.

Встречаемся в историческом особняке 19 века — Особняк Милютина на Садовой 4.

Завтрак и напитки

В программу бранча входит завтрак на выбор:

Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом

Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной

Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами

Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами

Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напиток на выбор:

игристое вино Абрау Дюрсо Императорское

клюквенный морс

Не упустите возможность насладиться искусством, общением и вкусной едой в атмосфере старины!