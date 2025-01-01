Меню
Арт-бранч с игристым «Любовь, абьюз, искусство: история муз великих гениев»
16+
О концерте/спектакле

Арт-бранч в Санкт-Петербурге

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Откройте для себя захватывающий мир творчества на арт-бранче — это не просто лекция, а увлекательное путешествие в мир вдохновения, сопровождающееся вкуснейшим завтраком с игристым. Место встречи — роскошный особняк 19 века.

Тема лекции: Музы великих гениев

В ходе нашего арт-бранча мы погрузимся в жизнь великих художников и поэтов, задействовавших в своём творчестве сильных женщин. Эти женщины не просто были любимыми, но и настоящими движущими силами их карьеров, вдохновляя и поддерживая их как морально, так и финансово.

Героини рассказа

  • Гала Дали — бизнес-вумен от сюрреализма. Пока Сальвадор Дали создавал свои шедевры, она вела дела, поднимала цены и обеспечивала его успех. От него Гала получила замок и свободу измен.
  • Лидия Делекторская — простая девушка из России, ставшая муза и моделью Анри Матисса. Он написал её более 100 раз, и её черты стали основой многих его полотен.
  • Ольга Хохлова — русская балерина, которая укротила Пикассо на несколько лет, но её судьба была трагичной.
  • Наталья Гончарова — муза Александра Пушкина. Его любовь к ней была столь сильна, что он влез в долги и погиб на дуэли, защищая её честь.
  • Айседора Дункан — знаменитая танцовщица и любовь Сергея Есенина. Их бурный роман оставил след в истории литературы с пронзительными стихами.

Лектор и место проведения

Лектором сегодняшнего бранча станет Полина Федорова, профессиональный гид по Петербургу, занимающаяся литературой и историей.

Встречаемся в историческом особняке 19 века — Особняк Милютина на Садовой 4.

Завтрак и напитки

В программу бранча входит завтрак на выбор:

  • Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом
  • Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной
  • Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами
  • Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами
  • Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напиток на выбор:

  • игристое вино Абрау Дюрсо Императорское
  • клюквенный морс

Не упустите возможность насладиться искусством, общением и вкусной едой в атмосфере старины!

Октябрь
19 октября воскресенье
13:00
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
от 3500 ₽

