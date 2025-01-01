Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Арт-бранч — это уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьере роскошного особняка 19 века.
Все знают, что лучшие друзья девушек — это бриллианты. Но не бриллиантами едиными! Всемирно известный ювелир Карл Густавич Фаберже доказал, что существует множество замечательных подарков для женщин. В ювелирных магазинах Петербурга XIX века можно было найти ювелирные рамки для фотографий, изящные броши, косметички из серебра и даже таблетницы. Каждый предмет имел свою историю и символику.
На арт-бранче мы обсудим:
Лектором сегодняшнего бранча выступит Нанико Соколова, дипломированный историк, лектор и специалист по истории архитектуры и культуре Петербурга 19 века. Она поделится множеством интересных фактов о ювелирном искусстве и его связи с историей России.
Мы встречаемся в историческом особняке 19 века — Особняке Милютина, расположенном на Садовой 4. Уютная атмосфера и великолепные интерьеры сделают ваше утро по-настоящему незабываемым.
Длительность мероприятия составляет 2 часа. В стоимость билета входит завтрак на выбор:
Вы можете выбрать один из напитков:
Не упустите возможность узнать больше о художниках, их произведениях и насладиться великолепной кухней!