Арт-бранч: Искусство и Вкус в Роскошном Особняке

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Арт-бранч — это уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьере роскошного особняка 19 века.

Загадка Фаберже: не только бриллианты

Все знают, что лучшие друзья девушек — это бриллианты. Но не бриллиантами едиными! Всемирно известный ювелир Карл Густавич Фаберже доказал, что существует множество замечательных подарков для женщин. В ювелирных магазинах Петербурга XIX века можно было найти ювелирные рамки для фотографий, изящные броши, косметички из серебра и даже таблетницы. Каждый предмет имел свою историю и символику.

Темы лекции

На арт-бранче мы обсудим:

Историю дома Фаберже

Историю успеха и падения ювелирной империи

Создание знаменитых пасхальных подарков от первого до последнего сувенира

Необычные материалы и приемы, использованные Фаберже и его мастерами

Лектор

Лектором сегодняшнего бранча выступит Нанико Соколова, дипломированный историк, лектор и специалист по истории архитектуры и культуре Петербурга 19 века. Она поделится множеством интересных фактов о ювелирном искусстве и его связи с историей России.

Место встречи

Мы встречаемся в историческом особняке 19 века — Особняке Милютина, расположенном на Садовой 4. Уютная атмосфера и великолепные интерьеры сделают ваше утро по-настоящему незабываемым.

Завтрак на выбор

Длительность мероприятия составляет 2 часа. В стоимость билета входит завтрак на выбор:

Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом

Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной

Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами

Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами

Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напитки

Вы можете выбрать один из напитков:

Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское

Клюквенный морс

Не упустите возможность узнать больше о художниках, их произведениях и насладиться великолепной кухней!