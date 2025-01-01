Арт-бранч в Особняке Милютина: Уникальное сочетание искусства и гастрономии

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на Арт-бранче – увлекательной лекции об искусстве в сочетании с полноценным завтраком в интерьере роскошного особняка 19 века.

«Иногда танец может выразить то, что бессильно сказать слово».

История русского балета

Русский балет на протяжении веков является мировым брендом, не имеющим аналогов. С 18 века он стал свидетелем созидания великого искусства, благодаря выдающимся артистам, которые внесли огромный вклад в развитие классического танца. Мы расскажем о самых ярких звёздах русского балета, чья слава распространилась далеко за пределы России: Авдотья Истомина, Екатерина Вазем, Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Агриппина Ваганова и Тамара Карсавина.

Лекция о великих балеринах

Наш разговор о головокружительных взлётах и фатальных падениях, о жизни, любви и творчестве великих русских балерин ведёт Нанико Соколова. Она является дипломированным историком, лектором, краеведом и выпускницей Исторического Факультета СПбГУ. Нанико обладает 16-летним опытом работы в качестве экскурсовода и является специалистом по истории архитектуры и культуре Петербурга 19 века.

Где и когда

Встречаемся в историческом особняке 19 века – Milutin Palace на Садовой, 4. Длительность мероприятия – 2 часа.

Завтрак на выбор

В стоимость билета входит завтрак на выбор:

Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом

Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной

Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами

Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами

Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напитки на выбор

Выберите один из напитков:

Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское

Клюквенный морс

Не упустите возможность окунуться в мир русского балета и насладиться вкусами изысканного завтрака!