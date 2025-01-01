Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Арт-бранч: уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века.



Гастрономические заведения стали наполнять Петербург практически с момента его основания. Трактиры, харчевни, кофейни, рестораны, рюмочные и столовки — это были места, где обсуждали политику, ругали искусство, делали предложения, разбивали сердца, сплетничали, пели, пили и теряли честь за два бокала мадеры.



На лекции вы узнаете:

— почему первые кофейни в Петербурге чуть не запретили,

— как выглядел идеальный обед в уважающем себя трактире,

— что ели в модных ресторанах перед революцией,

— как заказывать борщ с умным видом,

— и почему гастрономия — это всегда зеркало общества (иногда даже кривое).



Лектор сегодняшнего бранча — Игорь Греков — историк и автор популярных лекций и экскурсий об эпохе русских революций. Окончил аспирантуру по политологии. Рассказывает о прошлом интересно, понятно и с хорошей долей иронии, разрушая миф о том, что история — это скучно.



Встречаемся в историческом особняке 19 века — Milutin Palace на Садовой 4.



Длительность: 2 часа



В билет входит завтрак на выбор:



Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом

Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной

Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами

Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами

Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле



Напиток на выбор:

- игристое вино Абрау Дюрсо Императорское

- клюквенный морс