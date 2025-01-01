Арт-бранч в особняке Милютина: Уникальное сочетание искусства и гастрономии
Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Приглашаем вас на арт-бранч — увлекательное событие, где лекция об искусстве сочетается с полноценным вкусным завтраком и игристым вином. Все это пройдет в роскошных интерьерах особняка 19 века.
Тема лекции: Фавориты и фаворитки
На мероприятии вы узнаете о том, какое влияние оказывали любовники и любовницы первых лиц государства на монархов. Как они управляли страной и могли ли стать законными супругами царей? Эти и многие другие вопросы будут раскрыты в ходе лекции.
Герои лекции
- Пётр I и его фаворитки: Мария Гамильтон, Анна Монс и Марта Скавронская.
- Анна Иоанновна и Бирон.
- Елизавета Петровна и Алексей Разумовский.
- Екатерина II и два Григория: Орлов и Потемкин.
- Александр II и Екатерина Долгорукова.
- Николай II и Матильда Кшесинская: от возлюбленной наследника до жены его брата.
Лектор
Лекцию проведет Полина Федорова — профессиональный гид по Петербургу и лектор по литературе и истории.
Место и время
Встречаемся в историческом особняке 19 века — Milutin Palace на Садовой 4. Длительность мероприятия составит 2 часа.
Завтрак
В стоимость билета входит завтрак на выбор:
- Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом.
- Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной.
- Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами.
- Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами.
- Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле.
Напитки
Вы также сможете выбрать один из следующих напитков:
- Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское.
- Клюквенный морс.
Не упустите возможность насладиться искусством и вкусной едой в компании интересных людей!