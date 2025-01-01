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Арт-бранч с игристым. Фавориты монархов: любовные интриги Российской Империи
Киноафиша Арт-бранч с игристым. Фавориты монархов: любовные интриги Российской Империи

Арт-бранч с игристым. Фавориты монархов: любовные интриги Российской Империи

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Арт-бранч в особняке Милютина: Уникальное сочетание искусства и гастрономии

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Приглашаем вас на арт-бранч — увлекательное событие, где лекция об искусстве сочетается с полноценным вкусным завтраком и игристым вином. Все это пройдет в роскошных интерьерах особняка 19 века.

Тема лекции: Фавориты и фаворитки

На мероприятии вы узнаете о том, какое влияние оказывали любовники и любовницы первых лиц государства на монархов. Как они управляли страной и могли ли стать законными супругами царей? Эти и многие другие вопросы будут раскрыты в ходе лекции.

Герои лекции

  • Пётр I и его фаворитки: Мария Гамильтон, Анна Монс и Марта Скавронская.
  • Анна Иоанновна и Бирон.
  • Елизавета Петровна и Алексей Разумовский.
  • Екатерина II и два Григория: Орлов и Потемкин.
  • Александр II и Екатерина Долгорукова.
  • Николай II и Матильда Кшесинская: от возлюбленной наследника до жены его брата.

Лектор

Лекцию проведет Полина Федорова — профессиональный гид по Петербургу и лектор по литературе и истории.

Место и время

Встречаемся в историческом особняке 19 века — Milutin Palace на Садовой 4. Длительность мероприятия составит 2 часа.

Завтрак

В стоимость билета входит завтрак на выбор:

  • Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом.
  • Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной.
  • Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами.
  • Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами.
  • Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле.

Напитки

Вы также сможете выбрать один из следующих напитков:

  • Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское.
  • Клюквенный морс.

Не упустите возможность насладиться искусством и вкусной едой в компании интересных людей!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
12:00 от 3200 ₽

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