Арт-бранч в особняке Милютина: Уникальное сочетание искусства и гастрономии

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Приглашаем вас на арт-бранч — увлекательное событие, где лекция об искусстве сочетается с полноценным вкусным завтраком и игристым вином. Все это пройдет в роскошных интерьерах особняка 19 века.

Тема лекции: Фавориты и фаворитки

На мероприятии вы узнаете о том, какое влияние оказывали любовники и любовницы первых лиц государства на монархов. Как они управляли страной и могли ли стать законными супругами царей? Эти и многие другие вопросы будут раскрыты в ходе лекции.

Герои лекции

Пётр I и его фаворитки: Мария Гамильтон, Анна Монс и Марта Скавронская.

и его фаворитки: Мария Гамильтон, Анна Монс и Марта Скавронская. Анна Иоанновна и Бирон.

и Бирон. Елизавета Петровна и Алексей Разумовский.

и Алексей Разумовский. Екатерина II и два Григория: Орлов и Потемкин.

и два Григория: Орлов и Потемкин. Александр II и Екатерина Долгорукова.

и Екатерина Долгорукова. Николай II и Матильда Кшесинская: от возлюбленной наследника до жены его брата.

Лектор

Лекцию проведет Полина Федорова — профессиональный гид по Петербургу и лектор по литературе и истории.

Место и время

Встречаемся в историческом особняке 19 века — Milutin Palace на Садовой 4. Длительность мероприятия составит 2 часа.

Завтрак

В стоимость билета входит завтрак на выбор:

Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом.

Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом. Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной.

Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной. Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами.

Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами. Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами.

Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами. Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле.

Напитки

Вы также сможете выбрать один из следующих напитков:

Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское.

Клюквенный морс.

Не упустите возможность насладиться искусством и вкусной едой в компании интересных людей!