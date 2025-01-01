Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на нашем Арт-бранче! Это уникальное событие сочетает в себе увлекательную лекцию об искусстве и полноценный завтрак с игристым в интерьере роскошного особняка 19 века.
В 20-е годы XX века имена двух великих поэтов – Сергея Есенина и Владимира Маяковского – были известны всей читающей России. Эти поэты стали символами противоборства, разделив любителей поэзии на два лагеря. Их споры и язвительные стихи о друг друге стали основой для множества литературных анекдотов и басен.
Какова же была истинная природа их отношений? На лекции вы сможете узнать:
Лекцию проведет профессиональный гид-искусствовед Полина Федорова, которая погрузит вас в атмосферу творчества и соперничества двух гениев.
Встречаемся в историческом особняке 19 века – Milutin Palace на Садовой 4. Длительность мероприятия составляет 2 часа.
В стоимость билета входит завтрак на выбор:
К вашему завтраку предлагаются напитки на выбор:
Не упустите шанс погрузиться в мир поэзии и насладиться вкусным завтраком в приятной компании!