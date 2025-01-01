Арт-бранч в особняке Милютина: Уникальное сочетание искусства и гастрономии

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на нашем Арт-бранче! Это уникальное событие сочетает в себе увлекательную лекцию об искусстве и полноценный завтрак с игристым в интерьере роскошного особняка 19 века.

Литературное противостояние: Есенин и Маяковский

В 20-е годы XX века имена двух великих поэтов – Сергея Есенина и Владимира Маяковского – были известны всей читающей России. Эти поэты стали символами противоборства, разделив любителей поэзии на два лагеря. Их споры и язвительные стихи о друг друге стали основой для множества литературных анекдотов и басен.

Что мы узнаем на встрече?

Какова же была истинная природа их отношений? На лекции вы сможете узнать:

Кто из поэтов работал мясником;

Против кого возбуждали 13 уголовных дел;

Кто был заядлым игроманом;

Кто написал стихотворение кровью;

Кто почти год отсидел в Бутырской тюрьме;

Кто утверждал, что у него было 3000 женщин.

Лектор

Лекцию проведет профессиональный гид-искусствовед Полина Федорова, которая погрузит вас в атмосферу творчества и соперничества двух гениев.

Место и время

Встречаемся в историческом особняке 19 века – Milutin Palace на Садовой 4. Длительность мероприятия составляет 2 часа.

Завтрак на выбор

В стоимость билета входит завтрак на выбор:

Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом;

Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной;

Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами;

Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами;

Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле.

Напитки на выбор

К вашему завтраку предлагаются напитки на выбор:

Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское;

Клюквенный морс.

Не упустите шанс погрузиться в мир поэзии и насладиться вкусным завтраком в приятной компании!