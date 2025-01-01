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Арт-бранч с игристым: Есенин vs Маяковский
Киноафиша Арт-бранч с игристым: Есенин vs Маяковский

Арт-бранч с игристым: Есенин vs Маяковский

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Арт-бранч в особняке Милютина: Уникальное сочетание искусства и гастрономии

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на нашем Арт-бранче! Это уникальное событие сочетает в себе увлекательную лекцию об искусстве и полноценный завтрак с игристым в интерьере роскошного особняка 19 века.

Литературное противостояние: Есенин и Маяковский

В 20-е годы XX века имена двух великих поэтов – Сергея Есенина и Владимира Маяковского – были известны всей читающей России. Эти поэты стали символами противоборства, разделив любителей поэзии на два лагеря. Их споры и язвительные стихи о друг друге стали основой для множества литературных анекдотов и басен.

Что мы узнаем на встрече?

Какова же была истинная природа их отношений? На лекции вы сможете узнать:

  • Кто из поэтов работал мясником;
  • Против кого возбуждали 13 уголовных дел;
  • Кто был заядлым игроманом;
  • Кто написал стихотворение кровью;
  • Кто почти год отсидел в Бутырской тюрьме;
  • Кто утверждал, что у него было 3000 женщин.

Лектор

Лекцию проведет профессиональный гид-искусствовед Полина Федорова, которая погрузит вас в атмосферу творчества и соперничества двух гениев.

Место и время

Встречаемся в историческом особняке 19 века – Milutin Palace на Садовой 4. Длительность мероприятия составляет 2 часа.

Завтрак на выбор

В стоимость билета входит завтрак на выбор:

  • Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом;
  • Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной;
  • Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами;
  • Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами;
  • Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле.

Напитки на выбор

К вашему завтраку предлагаются напитки на выбор:

  • Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское;
  • Клюквенный морс.

Не упустите шанс погрузиться в мир поэзии и насладиться вкусным завтраком в приятной компании!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
12:00 от 3200 ₽

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