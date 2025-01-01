Меню
Арт-бранч с игристым: Дореволюционный Тиндер и прочие шалости
Арт-бранч с игристым: Дореволюционный Тиндер и прочие шалости

Арт-бранч с игристым: Дореволюционный Тиндер и прочие шалости

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Арт-бранч в Петербурге

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на уникальном арт-бранче — это увлекательная лекция об искусстве и полноценный вкусный завтрак с игристым вином в интерьере роскошного особняка 19 века, Особняке Милютина.

Темы лекции

На лекции обсудим, как любили в Блистательном Петербурге — городе на Неве. Мы поговорим о мещанах, рабочих, купцах, дворянах и, конечно, императорах с их ближайшими родственниками. Вопросы, которые будут подняты:

  • Почему стоит избегать второго тура вальса с дворянской дочерью?
  • Какие подарки получала сваха за свою работу?
  • Кем были самые красивые женщины пушкинской эпохи?
  • Как циркачка довела великого князя до кражи?
  • Почему знатные мужчины выбирали актрис и балерин, а не своих законных жен?

Лектор

Лектором сегодняшнего бранча станет Мария Персиянова — дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи.

Место проведения

Встречаемся в историческом особняке 19 века — Особняк Милютина на Садовой, 4.

Детали мероприятия

Длительность лекции — 2 часа.

Завтрак

В стоимость билета входит завтрак на выбор:

  • Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом.
  • Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной.
  • Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами.
  • Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами.
  • Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле.

Напитки

Напиток на выбор:

  • Игристое вино «Абрау Дюрсо Императорское».
  • Клюквенный морс.

Не упустите возможность узнать об искусстве любви и лучше понять культурные традиции своего времени. Ждем вас!

Арт-бранч с игристым: Дореволюционный Тиндер и прочие шалости

Октябрь
12 октября воскресенье
13:00
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
от 3500 ₽

