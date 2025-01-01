Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на уникальном арт-бранче — это увлекательная лекция об искусстве и полноценный вкусный завтрак с игристым вином в интерьере роскошного особняка 19 века, Особняке Милютина.
На лекции обсудим, как любили в Блистательном Петербурге — городе на Неве. Мы поговорим о мещанах, рабочих, купцах, дворянах и, конечно, императорах с их ближайшими родственниками. Вопросы, которые будут подняты:
Лектором сегодняшнего бранча станет Мария Персиянова — дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи.
Встречаемся в историческом особняке 19 века — Особняк Милютина на Садовой, 4.
Длительность лекции — 2 часа.
В стоимость билета входит завтрак на выбор:
Напиток на выбор:
Не упустите возможность узнать об искусстве любви и лучше понять культурные традиции своего времени. Ждем вас!