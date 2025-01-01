Арт-бранч в Петербурге

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на уникальном арт-бранче — это увлекательная лекция об искусстве и полноценный вкусный завтрак с игристым вином в интерьере роскошного особняка 19 века, Особняке Милютина.

Темы лекции

На лекции обсудим, как любили в Блистательном Петербурге — городе на Неве. Мы поговорим о мещанах, рабочих, купцах, дворянах и, конечно, императорах с их ближайшими родственниками. Вопросы, которые будут подняты:

Почему стоит избегать второго тура вальса с дворянской дочерью?

Какие подарки получала сваха за свою работу?

Кем были самые красивые женщины пушкинской эпохи?

Как циркачка довела великого князя до кражи?

Почему знатные мужчины выбирали актрис и балерин, а не своих законных жен?

Лектор

Лектором сегодняшнего бранча станет Мария Персиянова — дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи.

Место проведения

Встречаемся в историческом особняке 19 века — Особняк Милютина на Садовой, 4.

Детали мероприятия

Длительность лекции — 2 часа.

Завтрак

В стоимость билета входит завтрак на выбор:

Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом.

Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной.

Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами.

Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами.

Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле.

Напитки

Напиток на выбор:

Игристое вино «Абрау Дюрсо Императорское».

Клюквенный морс.

Не упустите возможность узнать об искусстве любви и лучше понять культурные традиции своего времени. Ждем вас!