Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Арт-бранч — это уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьере роскошного особняка 19 века.
1913-й год. Москву захлестнула волна вооруженных грабежей. Каждую неделю по городу раздаются слухи об очередной жертве, распрощавшейся не только с имуществом, но и с жизнью. Больше трех месяцев сыскная полиция старается поймать преступников, но безуспешно.
Сыщики допрашивают всех известных воров и убийц, устраивают облавы и устанавливают слежку. Но даже имена злоумышленников остаются загадкой. Руки сыщиков начинают опускаться, и кажется, что матёрые бандиты обыгрывают их по всем статьям.
Но вдруг выясняется, что последнему пострадавшему удалось выжить. Глава сыскной полиции Москвы решает опросить его лично. Чем закончилась эта история? Какие еще запутанные дела удавалось расследовать сыщикам империи? Поговорим об этом на лекции Игоря Грекова, исследователя революционной эпохи в истории России.
Встречаемся в историческом особняке 19 века — Milutin Palace на Садовой 4.
Длительность: 2 часа
В стоимость билета входит завтрак на выбор:
Напиток на выбор: