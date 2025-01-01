Арт-бранч: Утро искусства и гастрономии

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Арт-бранч — это уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьере роскошного особняка 19 века.

Исторический контекст

1913-й год. Москву захлестнула волна вооруженных грабежей. Каждую неделю по городу раздаются слухи об очередной жертве, распрощавшейся не только с имуществом, но и с жизнью. Больше трех месяцев сыскная полиция старается поймать преступников, но безуспешно.

Загадка преступления

Сыщики допрашивают всех известных воров и убийц, устраивают облавы и устанавливают слежку. Но даже имена злоумышленников остаются загадкой. Руки сыщиков начинают опускаться, и кажется, что матёрые бандиты обыгрывают их по всем статьям.

Развязка на лекции

Но вдруг выясняется, что последнему пострадавшему удалось выжить. Глава сыскной полиции Москвы решает опросить его лично. Чем закончилась эта история? Какие еще запутанные дела удавалось расследовать сыщикам империи? Поговорим об этом на лекции Игоря Грекова, исследователя революционной эпохи в истории России.

Детали мероприятия

Встречаемся в историческом особняке 19 века — Milutin Palace на Садовой 4.

Длительность: 2 часа

Завтрак на выбор

В стоимость билета входит завтрак на выбор:

Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом

Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной

Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами

Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами

Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напитки

Напиток на выбор: