Арт-бранч: Искусство и Вкусный Завтрак в Роскошном Интерьере

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Арт-бранч предлагает уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьере роскошного особняка 19 века.

Лекция о Дачной Жизни: Ирония Чехова

«.. дачную жизнь выдумали черти да женщины. Чёртом в данном случае руководила злоба, а женщиной — крайнее легкомыслие». Эти слова Чехова иронично отражают дачную жизнь, ставшую популярной во второй половине XIX века. На лекции мы поговорим о дачном вопросе и дачном ответе XVIII-XXI веков, а также узнаем:

За какие заслуги Петр I раздавал своим вельможам земли и как был построен первый элитный загородный поселок в истории нашей страны.

Кто такие дачные мужья и почему их стоит только пожалеть.

Сто и один способ избавиться от скуки из воспоминаний русских классиков и другие «народные» рецепты.

Как же дачи из роскошных имений приближенных к государю превратились в советские «шесть соток»?

Лектор: Мария Персиянова

Лектором сегодняшнего бранча станет Мария Персиянова, культуролог и историк, которая поможет вам глубже понять тему дачной жизни.

Место и Время

Встречаемся в историческом особняке 19 века — Milutin Palace на Садовой, 4.

Длительность: 2 часа

Время: 12:00-14:00

Завтрак на Выбор

В стоимость билета включён завтрак на выбор:

Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом

Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной

Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами

Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами

Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Важно: Меню нужно выбрать при покупке билета.

Напитки на Выбор

К вашему завтраку предлагаются напитки на выбор:

Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское

Клюквенный морс

Не упустите возможность насладиться искусством и вкусной едой в уютной атмосфере!