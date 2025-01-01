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Арт-бранч с игристым: Дача — это только в России
Киноафиша Арт-бранч с игристым: Дача — это только в России

Арт-бранч с игристым: Дача — это только в России

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Арт-бранч: Искусство и Вкусный Завтрак в Роскошном Интерьере

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Арт-бранч предлагает уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьере роскошного особняка 19 века.

Лекция о Дачной Жизни: Ирония Чехова

«.. дачную жизнь выдумали черти да женщины. Чёртом в данном случае руководила злоба, а женщиной — крайнее легкомыслие». Эти слова Чехова иронично отражают дачную жизнь, ставшую популярной во второй половине XIX века. На лекции мы поговорим о дачном вопросе и дачном ответе XVIII-XXI веков, а также узнаем:

  • За какие заслуги Петр I раздавал своим вельможам земли и как был построен первый элитный загородный поселок в истории нашей страны.
  • Кто такие дачные мужья и почему их стоит только пожалеть.
  • Сто и один способ избавиться от скуки из воспоминаний русских классиков и другие «народные» рецепты.
  • Как же дачи из роскошных имений приближенных к государю превратились в советские «шесть соток»?

Лектор: Мария Персиянова

Лектором сегодняшнего бранча станет Мария Персиянова, культуролог и историк, которая поможет вам глубже понять тему дачной жизни.

Место и Время

Встречаемся в историческом особняке 19 века — Milutin Palace на Садовой, 4.

Длительность: 2 часа

Время: 12:00-14:00

Завтрак на Выбор

В стоимость билета включён завтрак на выбор:

  • Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом
  • Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной
  • Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами
  • Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами
  • Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Важно: Меню нужно выбрать при покупке билета.

Напитки на Выбор

К вашему завтраку предлагаются напитки на выбор:

  • Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское
  • Клюквенный морс

Не упустите возможность насладиться искусством и вкусной едой в уютной атмосфере!

Купить билет на выставка

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
12:00 от 3200 ₽

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