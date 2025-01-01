Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Арт-бранч предлагает уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьере роскошного особняка 19 века.
«.. дачную жизнь выдумали черти да женщины. Чёртом в данном случае руководила злоба, а женщиной — крайнее легкомыслие». Эти слова Чехова иронично отражают дачную жизнь, ставшую популярной во второй половине XIX века. На лекции мы поговорим о дачном вопросе и дачном ответе XVIII-XXI веков, а также узнаем:
Лектором сегодняшнего бранча станет Мария Персиянова, культуролог и историк, которая поможет вам глубже понять тему дачной жизни.
Встречаемся в историческом особняке 19 века — Milutin Palace на Садовой, 4.
Длительность: 2 часа
Время: 12:00-14:00
В стоимость билета включён завтрак на выбор:
Важно: Меню нужно выбрать при покупке билета.
К вашему завтраку предлагаются напитки на выбор:
Не упустите возможность насладиться искусством и вкусной едой в уютной атмосфере!