Арт-бранч: уникальное сочетание лекции и завтрака
Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Вас ждет увлекательная лекция об искусстве и полноценный вкусный завтрак с игристым в интерьере роскошного особняка 19 века.
Без купюр: разговор об Иосифе Бродском
Иосиф Бродский — одна из самых значимых фигур в мировой поэзии. Его стихи не публиковались, его судили за «тунеядство», а любовь к родному Ленинграду обернулась временной разлукой. Испытания, с которыми сталкивался поэт, сформировали его уникальный голос, ставший известным во всем мире.
На лекции мы пройдемся по непростому пути Бродского:
- «Антисоветские» стихи, передававшиеся в самиздате
- Суд 1964 года, где 24-летнего поэта отправили в ссылку
- Путь от эмиграции до получения Нобелевской премии в 1987 году
Личная драма поэта
Лекция также затронет личные испытания Бродского:
- Запрет на встречи с родителями, которые так и не смогли его посетить
- Сложные отношения с Мариной Басмановой, главной любовью его жизни
- Единственный брак с Марией Соццани, младшей поэту на 30 лет
Не упустите возможность услышать стихи Бродского в исполнении Полины Федоровой, профессионального гида по Петербургу и лектора по литературе и истории.
Где и когда?
Встреча пройдет в историческом особняке 19 века — Milutin Palace на Садовой, 4. Продолжительность мероприятия составит 2 часа.
Завтрак на выбор
Каждый билет включает завтрак на выбор:
- Меню №1: блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом
- Меню №2: картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной
- Меню №3: домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами
- Меню №4: сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами
- Меню №5: сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле
Напитки на выбор
Вас также ожидает напиток на выбор:
- Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское
- Клюквенный морс