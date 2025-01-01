Арт-бранч: уникальное сочетание лекции и завтрака

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Вас ждет увлекательная лекция об искусстве и полноценный вкусный завтрак с игристым в интерьере роскошного особняка 19 века.

Без купюр: разговор об Иосифе Бродском

Иосиф Бродский — одна из самых значимых фигур в мировой поэзии. Его стихи не публиковались, его судили за «тунеядство», а любовь к родному Ленинграду обернулась временной разлукой. Испытания, с которыми сталкивался поэт, сформировали его уникальный голос, ставший известным во всем мире.

На лекции мы пройдемся по непростому пути Бродского:

«Антисоветские» стихи, передававшиеся в самиздате

Суд 1964 года, где 24-летнего поэта отправили в ссылку

Путь от эмиграции до получения Нобелевской премии в 1987 году

Личная драма поэта

Лекция также затронет личные испытания Бродского:

Запрет на встречи с родителями, которые так и не смогли его посетить

Сложные отношения с Мариной Басмановой, главной любовью его жизни

Единственный брак с Марией Соццани, младшей поэту на 30 лет

Не упустите возможность услышать стихи Бродского в исполнении Полины Федоровой, профессионального гида по Петербургу и лектора по литературе и истории.

Где и когда?

Встреча пройдет в историческом особняке 19 века — Milutin Palace на Садовой, 4. Продолжительность мероприятия составит 2 часа.

Завтрак на выбор

Каждый билет включает завтрак на выбор:

Меню №1: блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом

Меню №2: картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной

Меню №3: домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами

Меню №4: сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами

Меню №5: сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напитки на выбор

Вас также ожидает напиток на выбор: