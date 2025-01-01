Меню
Арт-бранч с игристым. Без купюр: разговор об Иосифе Бродском
Арт-бранч с игристым. Без купюр: разговор об Иосифе Бродском

Арт-бранч с игристым. Без купюр: разговор об Иосифе Бродском

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Арт-бранч: уникальное сочетание лекции и завтрака

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Вас ждет увлекательная лекция об искусстве и полноценный вкусный завтрак с игристым в интерьере роскошного особняка 19 века.

Без купюр: разговор об Иосифе Бродском

Иосиф Бродский — одна из самых значимых фигур в мировой поэзии. Его стихи не публиковались, его судили за «тунеядство», а любовь к родному Ленинграду обернулась временной разлукой. Испытания, с которыми сталкивался поэт, сформировали его уникальный голос, ставший известным во всем мире.

На лекции мы пройдемся по непростому пути Бродского:

  • «Антисоветские» стихи, передававшиеся в самиздате
  • Суд 1964 года, где 24-летнего поэта отправили в ссылку
  • Путь от эмиграции до получения Нобелевской премии в 1987 году

Личная драма поэта

Лекция также затронет личные испытания Бродского:

  • Запрет на встречи с родителями, которые так и не смогли его посетить
  • Сложные отношения с Мариной Басмановой, главной любовью его жизни
  • Единственный брак с Марией Соццани, младшей поэту на 30 лет

Не упустите возможность услышать стихи Бродского в исполнении Полины Федоровой, профессионального гида по Петербургу и лектора по литературе и истории.

Где и когда?

Встреча пройдет в историческом особняке 19 века — Milutin Palace на Садовой, 4. Продолжительность мероприятия составит 2 часа.

Завтрак на выбор

Каждый билет включает завтрак на выбор:

  • Меню №1: блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом
  • Меню №2: картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной
  • Меню №3: домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами
  • Меню №4: сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами
  • Меню №5: сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напитки на выбор

Вас также ожидает напиток на выбор:

  • Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское
  • Клюквенный морс

Санкт-Петербург, 7 сентября
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
13:00 от 3500 ₽

