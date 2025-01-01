Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арт-бранч с игристым. Beauty Routine блистательного Петербурга: от мещанки до дворянки
Киноафиша Арт-бранч с игристым. Beauty Routine блистательного Петербурга: от мещанки до дворянки

Арт-бранч с игристым. Beauty Routine блистательного Петербурга: от мещанки до дворянки

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Арт-бранч в Особняке Милютина: Уникальное сочетание искусства и гастрономии

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на нашем арт-бранче! Это уникальное событие сочетает в себе увлекательную лекцию об искусстве и полноценный вкусный завтрак с игристым в интерьере роскошного особняка XIX века.

Темы лекции: «Beauty Routine Блистательного Петербурга»

Уход за собой стал неотъемлемой частью жизни современной женщины. Но как обстояли дела у петербурженок в конце XIX века? На лекции вы узнаете:

  • Какие косметические и уходовые средства были представлены в модных магазинах и какова была их стоимость?
  • Как правильно умываться в Петербурге XIX века — утром и вечером?
  • Что делать, если вы рыжая с веснушками или брюнетка с синеватым оттенком кожи?
  • Какой из множества рецептов против загара и для отбеливания кожи оказался самым эффективным?
  • Почему крем с содержанием солей ртути стал хитом продаж и как его рекомендовали актрисы?
  • Как технический прогресс и электрическое освещение изменили техники макияжа?

Эти и многие другие интересные факты вы сможете узнать на лекции.

Лектор

Ведущая сегодняшнего бранча — Мария Персиянова, эксперт в области истории искусства и культуры.

Место встречи

Мы ждем вас в историческом особняке XIX века — Milutin Palace, расположенном на Садовой 4.

Завтрак на выбор

Каждый билет включает завтрак на выбор из следующих меню:

  • Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом
  • Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной
  • Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами
  • Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами
  • Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напиток на выбор

К вашему завтраку мы предлагаем:

  • Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское
  • Клюквенный морс

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и насладиться изысканным завтраком в компании единомышленников!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
12:00 от 3200 ₽

В ближайшие дни

Зима в Метаверсово
6+
Интерактивный Современное искусство
Зима в Метаверсово
10 августа в 18:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 300 ₽
Иммерсивная VR-выставка Надежды Бей «Да новым мирам»
6+
Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Иммерсивная VR-выставка Надежды Бей «Да новым мирам»
31 августа в 17:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 990 ₽
Зима в Метаверсово
6+
Интерактивный Современное искусство
Зима в Метаверсово
21 августа в 17:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше