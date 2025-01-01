Арт-бранч в Особняке Милютина: Уникальное сочетание искусства и гастрономии
Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на нашем арт-бранче! Это уникальное событие сочетает в себе увлекательную лекцию об искусстве и полноценный вкусный завтрак с игристым в интерьере роскошного особняка XIX века.
Темы лекции: «Beauty Routine Блистательного Петербурга»
Уход за собой стал неотъемлемой частью жизни современной женщины. Но как обстояли дела у петербурженок в конце XIX века? На лекции вы узнаете:
- Какие косметические и уходовые средства были представлены в модных магазинах и какова была их стоимость?
- Как правильно умываться в Петербурге XIX века — утром и вечером?
- Что делать, если вы рыжая с веснушками или брюнетка с синеватым оттенком кожи?
- Какой из множества рецептов против загара и для отбеливания кожи оказался самым эффективным?
- Почему крем с содержанием солей ртути стал хитом продаж и как его рекомендовали актрисы?
- Как технический прогресс и электрическое освещение изменили техники макияжа?
Эти и многие другие интересные факты вы сможете узнать на лекции.
Лектор
Ведущая сегодняшнего бранча — Мария Персиянова, эксперт в области истории искусства и культуры.
Место встречи
Мы ждем вас в историческом особняке XIX века — Milutin Palace, расположенном на Садовой 4.
Завтрак на выбор
Каждый билет включает завтрак на выбор из следующих меню:
- Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом
- Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной
- Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами
- Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами
- Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле
Напиток на выбор
К вашему завтраку мы предлагаем:
- Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское
- Клюквенный морс
Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и насладиться изысканным завтраком в компании единомышленников!