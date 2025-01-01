Арт-бранч в Особняке Милютина: Уникальное сочетание искусства и гастрономии

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на нашем арт-бранче! Это уникальное событие сочетает в себе увлекательную лекцию об искусстве и полноценный вкусный завтрак с игристым в интерьере роскошного особняка XIX века.

Темы лекции: «Beauty Routine Блистательного Петербурга»

Уход за собой стал неотъемлемой частью жизни современной женщины. Но как обстояли дела у петербурженок в конце XIX века? На лекции вы узнаете:

Какие косметические и уходовые средства были представлены в модных магазинах и какова была их стоимость?

Как правильно умываться в Петербурге XIX века — утром и вечером?

Что делать, если вы рыжая с веснушками или брюнетка с синеватым оттенком кожи?

Какой из множества рецептов против загара и для отбеливания кожи оказался самым эффективным?

Почему крем с содержанием солей ртути стал хитом продаж и как его рекомендовали актрисы?

Как технический прогресс и электрическое освещение изменили техники макияжа?

Эти и многие другие интересные факты вы сможете узнать на лекции.

Лектор

Ведущая сегодняшнего бранча — Мария Персиянова, эксперт в области истории искусства и культуры.

Место встречи

Мы ждем вас в историческом особняке XIX века — Milutin Palace, расположенном на Садовой 4.

Завтрак на выбор

Каждый билет включает завтрак на выбор из следующих меню:

Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом

Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной

Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами

Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами

Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напиток на выбор

К вашему завтраку мы предлагаем:

Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское

Клюквенный морс

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и насладиться изысканным завтраком в компании единомышленников!