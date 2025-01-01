Меню
Арт-бранч с игристым: Балет. Балет. Балет. Очень личные истории из жизни русских балерин 19 века
Арт-бранч с игристым: Балет. Балет. Балет. Очень личные истории из жизни русских балерин 19 века

Арт-бранч с игристым: Балет. Балет. Балет. Очень личные истории из жизни русских балерин 19 века

Возраст 16+

О концерте/спектакле

Арт-бранч: уникальное утро с искусством и вкусом

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на нашем арт-бранче — уникальном событии, где лекция об искусстве совмещается с полноценным и вкусным завтраком в интерьере роскошного особняка XIX века.

Русский балет: культурное явление

Русский балет — это не просто искусство, а мощное культурное явление, покорившее мир. История этого искусства переплетена с именами великих женщин, ставших символами своих эпох. Они вдохновляли поэтов, сводили с ума императоров и определяли художественные ориентиры.

Что вас ждёт на лекции

На лекции вы узнаете:

  • Кто первая заставила говорить о себе весь Петербург?
  • Как ученицы превзошли своих наставниц?
  • Почему их биографии напоминают романы с драматичной развязкой?
  • Как сцена становилась местом славы, любви и трагедии?

Каждая история — это рассказ не только о танце, но и о силе характера, судьбе и свободе творческого выбора в непростую эпоху. Мы поговорим об Авдотье Истоминой, Екатерине Вазем, Матильде Кшесинской, Анне Павловой, Агриппине Вагановой и других легендарных балеринах XIX века.

Наш лектор

Лектором сегодняшнего бранча станет Нанико Соколова — дипломированный историк, лектор и краевед, специализирующийся на истории архитектуры и культуре Петербурга XIX века.

Где и когда

Место встречи — исторический особняк XIX века Milutin Palace на Садовой, 4.

Длительность мероприятия

Арт-бранч продлится 2 часа, в течение которых вы насладитесь не только увлекательной лекцией, но и завтраком на выбор:

Меню:

  • Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом
  • Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной
  • Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами
  • Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами
  • Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напитки на выбор:

  • Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское
  • Клюквенный морс

Не упустите возможность провести утро в компании искусства и хорошей кухни!

Расписание

