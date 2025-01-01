Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на нашем арт-бранче — уникальном событии, где лекция об искусстве совмещается с полноценным и вкусным завтраком в интерьере роскошного особняка XIX века.
Русский балет — это не просто искусство, а мощное культурное явление, покорившее мир. История этого искусства переплетена с именами великих женщин, ставших символами своих эпох. Они вдохновляли поэтов, сводили с ума императоров и определяли художественные ориентиры.
На лекции вы узнаете:
Каждая история — это рассказ не только о танце, но и о силе характера, судьбе и свободе творческого выбора в непростую эпоху. Мы поговорим об Авдотье Истоминой, Екатерине Вазем, Матильде Кшесинской, Анне Павловой, Агриппине Вагановой и других легендарных балеринах XIX века.
Лектором сегодняшнего бранча станет Нанико Соколова — дипломированный историк, лектор и краевед, специализирующийся на истории архитектуры и культуре Петербурга XIX века.
Место встречи — исторический особняк XIX века Milutin Palace на Садовой, 4.
Арт-бранч продлится 2 часа, в течение которых вы насладитесь не только увлекательной лекцией, но и завтраком на выбор:
Не упустите возможность провести утро в компании искусства и хорошей кухни!