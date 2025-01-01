Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! На нашем новом арт-бранче вас ждет уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьере роскошного особняка 19 века.
Узнайте больше о Кристобале Баленсиага — модельере, который стал символом испанской моды и вдохновил таких титанов, как Коко Шанель. Наша лекция «Первый после Пикассо: Как Баленсиага прославил Испанию на модном небосклоне» погрузит вас в мир этого скромного, но гениального кутюрье.
Мы исследуем искусство и культуру Испании, узнаем, почему именно здесь родился гений Баленсиага. Вы увидите его трогательные коллекции платьев Бэби-долл и поймете, как мужчина может понимать истинную женственность без штампов. Обсуждения о вкусах, восхищение высокой модой и кутюрье, который открыл свой первый модный дом в 22 года, ждут вас!
Лектором сегодняшнего бранча станет Екатерина Повалкина. Встречаемся в историческом особняке 19 века — Milutin Palace на Садовой, 4. Длительность мероприятия — 2 часа.
Каждый участник получит персональный fashion-скетч и завтрак на выбор:
Напиток на выбор:
Не упустите возможность насладиться искусством и вкусом в одном из самых красивых мест города!