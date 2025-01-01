Арт-бранч с Екатериной Повалкиной в Особняке Милютина

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! На нашем новом арт-бранче вас ждет уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьере роскошного особняка 19 века.

Тематика лекции: Гений Моды

Узнайте больше о Кристобале Баленсиага — модельере, который стал символом испанской моды и вдохновил таких титанов, как Коко Шанель. Наша лекция «Первый после Пикассо: Как Баленсиага прославил Испанию на модном небосклоне» погрузит вас в мир этого скромного, но гениального кутюрье.

Что вас ждет?

Мы исследуем искусство и культуру Испании, узнаем, почему именно здесь родился гений Баленсиага. Вы увидите его трогательные коллекции платьев Бэби-долл и поймете, как мужчина может понимать истинную женственность без штампов. Обсуждения о вкусах, восхищение высокой модой и кутюрье, который открыл свой первый модный дом в 22 года, ждут вас!

Лектор и Место

Лектором сегодняшнего бранча станет Екатерина Повалкина. Встречаемся в историческом особняке 19 века — Milutin Palace на Садовой, 4. Длительность мероприятия — 2 часа.

Что включено в билет?

Каждый участник получит персональный fashion-скетч и завтрак на выбор:

Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом

Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной

Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами

Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами

Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напиток на выбор:

Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское

Клюквенный морс

Не упустите возможность насладиться искусством и вкусом в одном из самых красивых мест города!