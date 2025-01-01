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Арт-бранч. Ив Сен Лоран: мода, как искусство, вдохновленное Матиссом, Моне и Пикассо
Киноафиша Арт-бранч. Ив Сен Лоран: мода, как искусство, вдохновленное Матиссом, Моне и Пикассо

Арт-бранч. Ив Сен Лоран: мода, как искусство, вдохновленное Матиссом, Моне и Пикассо

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Арт-бранч: Искусство и завтрак в особняке Милютина

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на уникальном арт-бранче! Это удивительное событие сочетает в себе увлекательную лекцию об искусстве и полноценный вкуснейший завтрак в интерьере роскошного особняка 19 века.

Персональный fashion-скетч в подарок

Каждый участник получит на память персональный fashion-скетч, который будет выполнен в стиле знаменитого Ива Сен Лорана.

Ив Сен Лоран: Кутюрье и искусство

Ив Сен Лоран был настоящим гением моды. Он стал любимчиком Кристиана Диора и возглавил модный дом в возрасте всего 21 года. С юных лет он мечтал о театре и создавал свои первые костюмы для сцены. Сен Лоран был первым кутюрье, который смог представить французскую моду жителям СССР.

Лектор: Екатерина Повалкина

На нашем бранче лекцию проведет искусствовед Екатерина Повалкина. Она поможет нам погрузиться в жизнь и творчество этого выдающегося модельера, понять, как вдохновение французским искусством, талант и тонкий вкус позволили ему стать звездой моды в столь юном возрасте.

Место встречи

Встречаемся в историческом особняке Milutin Palace, расположенном на Садовой улице, 4.

Детали мероприятия

  • Длительность: 2 часа
  • В билет входит: персональный fashion-скетч и завтрак на выбор

Меню завтрака

  • Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом
  • Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной
  • Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами
  • Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами
  • Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напитки на выбор

  • Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское
  • Клюквенный морс

Не упустите шанс стать частью этого уникального события и насладиться искусством, модой и вкусной едой!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
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