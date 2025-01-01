Арт-бранч: Искусство и завтрак в особняке Милютина

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на уникальном арт-бранче! Это удивительное событие сочетает в себе увлекательную лекцию об искусстве и полноценный вкуснейший завтрак в интерьере роскошного особняка 19 века.

Персональный fashion-скетч в подарок

Каждый участник получит на память персональный fashion-скетч, который будет выполнен в стиле знаменитого Ива Сен Лорана.

Ив Сен Лоран: Кутюрье и искусство

Ив Сен Лоран был настоящим гением моды. Он стал любимчиком Кристиана Диора и возглавил модный дом в возрасте всего 21 года. С юных лет он мечтал о театре и создавал свои первые костюмы для сцены. Сен Лоран был первым кутюрье, который смог представить французскую моду жителям СССР.

Лектор: Екатерина Повалкина

На нашем бранче лекцию проведет искусствовед Екатерина Повалкина. Она поможет нам погрузиться в жизнь и творчество этого выдающегося модельера, понять, как вдохновение французским искусством, талант и тонкий вкус позволили ему стать звездой моды в столь юном возрасте.

Место встречи

Встречаемся в историческом особняке Milutin Palace, расположенном на Садовой улице, 4.

Детали мероприятия

Длительность: 2 часа

2 часа В билет входит: персональный fashion-скетч и завтрак на выбор

Меню завтрака

Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом

Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной

Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами

Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами

Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напитки на выбор

Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское

Клюквенный морс

Не упустите шанс стать частью этого уникального события и насладиться искусством, модой и вкусной едой!