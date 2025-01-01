Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на уникальном арт-бранче! Это удивительное событие сочетает в себе увлекательную лекцию об искусстве и полноценный вкуснейший завтрак в интерьере роскошного особняка 19 века.
Каждый участник получит на память персональный fashion-скетч, который будет выполнен в стиле знаменитого Ива Сен Лорана.
Ив Сен Лоран был настоящим гением моды. Он стал любимчиком Кристиана Диора и возглавил модный дом в возрасте всего 21 года. С юных лет он мечтал о театре и создавал свои первые костюмы для сцены. Сен Лоран был первым кутюрье, который смог представить французскую моду жителям СССР.
На нашем бранче лекцию проведет искусствовед Екатерина Повалкина. Она поможет нам погрузиться в жизнь и творчество этого выдающегося модельера, понять, как вдохновение французским искусством, талант и тонкий вкус позволили ему стать звездой моды в столь юном возрасте.
Встречаемся в историческом особняке Milutin Palace, расположенном на Садовой улице, 4.
Не упустите шанс стать частью этого уникального события и насладиться искусством, модой и вкусной едой!