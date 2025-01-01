Арт-бранч с Екатериной Повалкиной в Особняке Милютина

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства! Арт-бранч — это уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым, который пройдет в интерьере роскошного особняка 19 века.

Тематика Встречи

На нашем арт-бранче мы обсудим «Gucci: феномен успеха любимого бренда Грейс Келли и принцессы Дианы». Основателем этого легендарного бренда был простой парень, который успел поработать лифтером и швейцаром. Сегодня Gucci входит в 50 самых дорогих брендов мира, а его изделия попадают в книгу рекордов Гиннесса.

История модного дома полна семейных скандалов, финансовых махинаций, гениальных идей и революционных изобретений в сфере экологичного потребления. Эти противоречия мы обсудим на встрече с искусствоведом Екатериной Повалкиной.

Программа Мероприятия

Под бокал игристого и роскошный завтрак от ресторана «Милютин» погрузимся в захватывающую детективную историю бренда, насладимся модными эскизами и узнаем, какими эпохами в истории искусства вдохновлялись дизайнеры Gucci.

Место и Время

Встречаемся в историческом особняке 19 века — Milutin Palace на Садовой, 4. Длительность мероприятия: 2 часа.

Что Входит в Билет

В стоимость билета входит персональный fashion-скетч и завтрак на выбор:

Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом

Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной

Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами

Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами

Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напитки на Выбор

Вы можете выбрать один из следующих напитков:

Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское

Клюквенный морс

Не упустите возможность насладиться искусством и вкусом в уникальной атмосфере!