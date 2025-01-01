Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на уникальном событии — Арт-бранче! Это сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкусного завтрака в интерьере роскошного особняка 19 века.
На нашем бранче вас ждет эксклюзивная возможность получить персональный fashion-скетч в конце лекции с вашим изображением в стиле Chanel.
Освобождение женщин, ненависть к бриллиантам и русские любовники — как легендарная Коко Шанель стала лицом моды 20 века?
О великой Коко слагаются легенды. Ее модные изобретения продолжают переиздаваться в коллекциях современных дизайнеров. А личная жизнь Шанель стала мифом начала столетия: ей приписывают романы с самыми влиятельными бизнесменами эпохи.
На встрече с искусствоведом Екатериной Повалкиной мы погрузимся в истоки стиля Шанель. Узнаем, откуда икона женской моды черпала свои идеи, обсудим ее русских мужчин и их роль в создании культовых коллекций. Мы также откроем секрет, почему стиль Шанель остается актуальным на все времена.
Лектор: Екатерина Повалкина
Место проведения: Исторический особняк 19 века — Milutin Palace на Садовой, 4
Длительность: 2 часа
В стоимость билета входит персональный fashion-скетч и завтрак на выбор:
Напиток на выбор:
Не упустите возможность насладиться искусством и атмосферой! Ждем вас на Арт-бранче!