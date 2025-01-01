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Арт-бранч. Chanel: концепция первого в мире модного бренда
Киноафиша Арт-бранч. Chanel: концепция первого в мире модного бренда

Арт-бранч. Chanel: концепция первого в мире модного бренда

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Арт-бранч: Искусство и завтрак в роскоши в Особняке Милютина

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на уникальном событии — Арт-бранче! Это сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкусного завтрака в интерьере роскошного особняка 19 века.

Новая программа

На нашем бранче вас ждет эксклюзивная возможность получить персональный fashion-скетч в конце лекции с вашим изображением в стиле Chanel.

Легенда о Коко Шанель

Освобождение женщин, ненависть к бриллиантам и русские любовники — как легендарная Коко Шанель стала лицом моды 20 века?

О великой Коко слагаются легенды. Ее модные изобретения продолжают переиздаваться в коллекциях современных дизайнеров. А личная жизнь Шанель стала мифом начала столетия: ей приписывают романы с самыми влиятельными бизнесменами эпохи.

Что обсудим на бранче

На встрече с искусствоведом Екатериной Повалкиной мы погрузимся в истоки стиля Шанель. Узнаем, откуда икона женской моды черпала свои идеи, обсудим ее русских мужчин и их роль в создании культовых коллекций. Мы также откроем секрет, почему стиль Шанель остается актуальным на все времена.

Информация о лекции

Лектор: Екатерина Повалкина

Место проведения: Исторический особняк 19 века — Milutin Palace на Садовой, 4

Длительность: 2 часа

Завтрак и меню

В стоимость билета входит персональный fashion-скетч и завтрак на выбор:

  • Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом
  • Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной
  • Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами
  • Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами
  • Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле

Напиток на выбор:

  • Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское
  • Клюквенный морс

Не упустите возможность насладиться искусством и атмосферой! Ждем вас на Арт-бранче!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
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