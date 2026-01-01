Оповещения от Киноафиши
Арслан Тимиров Baby Ti

0+
Возраст 0+

О концерте

Яркое шоу от BABY Ti в Уфе

Арслан — молодой талантливый исполнитель, завоевавший сердца зрителей своим многообразием музыкальных стилей. Он стал лауреатом международного конкурса «Ирәндек моңдары», а также победителем ряда других музыкальных состязаний и хит-парадов. Его признание как «Открытие года» стало лишь началом его успешной карьеры.

На своем первом шоу Арслан представит зрителям уникальную возможность не только насладиться современными хитами, но и спеть вместе с ним. Зрители ждут исполнения новых, популярных песен, которые быстро завоевали любовь поклонников.

Особый момент вечера — это живые исполнения известных народных песен, которые подойдут для широкой аудитории. Среди них такие хиты, как «Ҡара ат», «Ҡаһым түрә», «Азамат» и «Ильяс». Это даст возможность зрителям ощутить глубокие традиции и культурные корни, которые всегда были важной частью творческой карьеры артиста.

Музыка BABY Ti находит отклик у разных поколений и поклонников по всему миру. Концерт обещает быть многогранным, динамичным и насыщенным яркими эмоциями!

Купить билет на концерт Арслан Тимиров Baby Ti

Март
30 марта понедельник
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
от 1000 ₽

