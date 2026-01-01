Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Аршин Мал Алан
Киноафиша Аршин Мал Алан

Спектакль Аршин Мал Алан

Продолжительность 1 час 50 минут

О спектакле

Очарование комедии «Аршин мал Аллан»

«Аршин мал Аллан» — это яркая комедия азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова, написанная в 1913 году. Буквально с момента своего создания она завоевала сердца зрителей и была поставлена на сценах всех театров Советского Союза, включая самые известные площадки.

Сюжет

В основе сюжета лежат забавные приключения юного торговца Аскара, который буквально с первого взгляда влюбляется в прекрасную Гульчихру, дочь Султанбека. Поддерживаемый верным другом Сулейманом, Аскар использует различные уловки и хитрости, чтобы добиться любви своей избранницы, создавая множество комических ситуаций.

Музыкальное сопровождение

Комедия не только радует интересными историями, пропитанными характерным азербайджанским юмором, но и завораживает зрителей прекрасными лирическими песнями и инструментальной музыкой. Искусное исполнение создает атмосферу праздника и добавляет глубину к каждому моменту спектакля.

Для зрителей

Приглашаем вас насладиться этой веселой и трогательной историей о любви, дружбе и хитрости. «Аршин мал Аллан» — это отличный выбор для всех, кто ценит театральное искусство и хочет стать частью незабываемого зрелища!

Режиссер
«Заслуженный деятель РК» А.Искандаров
Исполнители
Ризат Мамутов
Эмина Рахметжан

Купить билет на спектакль Аршин Мал Алан

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
28 февраля суббота
18:30
Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра 83
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Винни Пух или день рождения Кристофера Робина
Кукольный Детский Интерактивный
Винни Пух или день рождения Кристофера Робина
9 марта в 12:00 Тотальный театр
от 4500 ₽
Аладдин (на казахском языке)
Детский
Аладдин (на казахском языке)
21 марта в 14:00 Тотальный театр
от 2000 ₽
Drama battle
Экспериментальный
Drama battle
27 марта в 20:00 Пространство «Трансформа»
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше