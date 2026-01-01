Спектакль Аршин Мал Алан

Очарование комедии «Аршин мал Аллан»

«Аршин мал Аллан» — это яркая комедия азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова, написанная в 1913 году. Буквально с момента своего создания она завоевала сердца зрителей и была поставлена на сценах всех театров Советского Союза, включая самые известные площадки.

Сюжет

В основе сюжета лежат забавные приключения юного торговца Аскара, который буквально с первого взгляда влюбляется в прекрасную Гульчихру, дочь Султанбека. Поддерживаемый верным другом Сулейманом, Аскар использует различные уловки и хитрости, чтобы добиться любви своей избранницы, создавая множество комических ситуаций.

Музыкальное сопровождение

Комедия не только радует интересными историями, пропитанными характерным азербайджанским юмором, но и завораживает зрителей прекрасными лирическими песнями и инструментальной музыкой. Искусное исполнение создает атмосферу праздника и добавляет глубину к каждому моменту спектакля.

Для зрителей

Приглашаем вас насладиться этой веселой и трогательной историей о любви, дружбе и хитрости. «Аршин мал Аллан» — это отличный выбор для всех, кто ценит театральное искусство и хочет стать частью незабываемого зрелища!