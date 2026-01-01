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Арсений Сурин. Tribute Robbie Williams
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Киноафиша Арсений Сурин. Tribute Robbie Williams

Арсений Сурин. Tribute Robbie Williams

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Трибьют Робби Уильямсу от Арсения Сурина

Арсений Сурин, шоумен, певец и ведущий, представляет первый в России трибьют легендарному британскому исполнителю Робби Уильямсу. В этом уникальном концерте звучат лучшие хиты из репертуара артиста, а также композиции из его знаковых альбомов.

В программе вы сможете насладиться разнообразием музыкальных жанров. Арсений, обладая бархатным и чувственным тембром, позволяет зрителям ощутить настоящую палитру мелодий. В творческих кругах его называют молодым Френком Синатрой, что говорит о высоком уровне его исполнения.

Арсений Сурин начинал свой концертный путь в Petter Bar и сегодня активно гастролирует по стране с уникальными музыкальными программами. Он соединяет разные жанры, как и сам Робби Уильямс, и делает это совместно с профессиональными музыкантами и великолепными специальными гостями.

Не упустите возможность увидеть этот яркий трибьют и погрузиться в мир хитовых мелодий Робби Уильямса!

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Сентябрь
20 сентября воскресенье
16:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1

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