Арсений Сурин представляет: Дамам посвящается

Арсений Сурин — молодой, талантливый джазовый вокалист, обладатель чарующего тембра, в арсенале которого — 26 гран-при всероссийских и международных конкурсов, признание ведущих джазовых исполнителей, статус резидента проекта JazzPort и титул чемпиона России по вокалу 2024 года. В этот раз Арсений решил порадовать вас эксклюзивной программой специально для гостей дома винтажной музыки. В ней будут собраны лучшие композиции о любви к нашим замечательным девушкам. Вас ждет разножанровая программа, ну и, конечно же, великолепные специальные гости.