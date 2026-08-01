Арсений Сурин. Большой сольный концерт

Концерт Арсения Сурина в культурном центре «Дружба»

В культурном центре «Дружба» пройдет сольный концерт Арсения Сурина с программой «The Music Never Ends» (Музыка никогда не заканчивается). Артист выступит с большим джазовым биг-бэндом и исполнит лучшие хиты музыкальной индустрии.

Музыкальная палитра

В программе будут представлены различные музыкальные жанры, что позволит вам насладиться бархатным и чувственным тембром Арсения. Его сравнивают с молодым Фрэнком Синатрой, что подчеркивает его уникальность и талант.

Путь к успеху

Арсений начал свой творческий путь в Екатеринбурге и сегодня активно гастролирует по стране со своими уникальными программами. Его 15-й юбилейный сольный концерт станет настоящим событием для поклонников джаза и любителей живого звука.

Мы ждем вас на этом незабываемом вечере!