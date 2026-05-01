Выставка «Полочное кино: Запрещённые советские фильмы» в Ельцин центре

Кинематограф Советского Союза был подвержен жестокой цензуре, которая влияло на создание и прокат фильмов. Некоторые картины выходили в ограниченном тиражe, иные полностью запрещались, оставаясь «на полке» на долгие годы. Тем не менее, среди таких фильмов оказались произведения, ставшие классикой. Например, «Проверка на дорогах» Алексея Германа, «Истории Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Михалкова-Кончаловского и «Тема» Глеба Панфилова.

Выставка позволяет узнать, как работали механизмы цензуры в эпохи оттепели и застоя. Посетители смогут изучить судьбы этих кинокартин и понять, какие решения влияли на их дальнейшую судьбу. Интересно, что в период перестройки многие осуждённые фильмы вновь вернулись в прокат, и, в некоторых случаях, их исходные материалы были восстановлены, хоть и с повреждениями.

Арсений Моисеенко — историк и научный сотрудник факультета истории ЕУСПб, является одним из организаторов мероприятия и участником проекта «Кинофикация». Он известен своими исследованиями по истории кинематографа и ведёт канал «Культура неудавшегося транзита», где делится интересными находками из мира кино.