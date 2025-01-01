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Арсений Алексеев. Проверочный стендап-концерт
Киноафиша Арсений Алексеев. Проверочный стендап-концерт

Арсений Алексеев. Проверочный стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольная проверка материала Арсения Алексеева

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Сольная проверка материала», который пройдет в театре «Новая сцена» 15 ноября. Этот проект стал настоящим открытием в мире современного театра, объединяя в себе элементы драмы, танца и музыки.

О спектакле

Арсений Алексеев, талантливый актер и режиссер, представляет свою новую работу, в которой исследует тему самоидентификации и внутренней борьбы. «Сольная проверка материала» — это не просто спектакль, а глубокая личная история, раскрывающая страхи и мечты человека, находящегося на грани.

Интересные факты

  • Арсений Алексеев — лауреат нескольких театральных премий, его работы известны своей эмоциональной насыщенностью.
  • Спектакль создан в сотрудничестве с молодыми художниками и музыкантами, что придает ему особую атмосферу современности.
  • В спектакле используется оригинальная музыка, написанная специально для этого проекта, что делает его уникальным в своем роде.

Премьера и отзывы

Премьера состоится 15 ноября, и уже сейчас критики отмечают высокую степень погружения в сюжет и качество исполнения. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Билеты

Билеты доступны к продаже на официальном сайте театра. Рекомендуем не откладывать покупку, так как интерес к спектаклю огромен.

Приходите, чтобы увидеть, как театр может изменить восприятие обыденного и погрузить в мир глубоких эмоций и размышлений!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 400 ₽

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