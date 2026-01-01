Оповещения от Киноафиши
Арсен Шахунц
Киноафиша Арсен Шахунц

Арсен Шахунц

6+
Возраст 6+

О концерте

Арсен Шахунц на сцене Центрального концертного зала

Не упустите возможность увидеть талантливого певца и музыканта Арсена Шахунца на сцене. Его карьера начала развиваться в 2000 году, когда он сделал шаг в мир вокала и стал исполнять композиции в стиле восточной эстрады. Арсен успел добиться популярности, выпустив множество песен, таких как «Голубка», «Девочка, Стоп!», «Гудбай, до свидания» и «А я кайфую», которые стали визитной карточкой его творчества.

Арсен родился в Туркмении, но быстро завоевал сердца зрителей как в России, так и за ее пределами. Его песни набирают миллионы просмотров на YouTube, что подчеркивает его популярность и талант. На спектакле зрители смогут насладиться живыми исполнениями, которые дарят истинное удовольствие.

Не упустите шанс увидеть Арсена Шахунца в действии – это мероприятие обещает быть незабываемым!

Купить билет на концерт Арсен Шахунц

Май
20 мая среда
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 2500 ₽

