Арсен Шахунц
Арсен Шахунц

6+
Возраст 6+

О концерте

Сольный концерт Арсена Шахунца в Сочи

Приглашаем вас на сольный концерт Арсена Шахунца, автора и исполнителя популярных восточных хитов на русском языке. В его репертуаре такие известные песни, как «Голубка», «Девочка, стоп», «А я кайфую» и «Гудбай, до свидания». Эти мелодии стали настоящими шедеврами, и клипы на них собрали многомиллионные просмотры на YouTube.

На концертной программе традиционно ожидается активное участие зрителей, которые с удовольствием поют вместе с артистом. Арсен Шахунц — яркое имя на музыкальной сцене, и его выступления всегда пронизаны уникальной энергией и атмосферой.

Музыкальные достижения

Арсен является участником фестиваля «Песня года 2023» в России и Армении. В его творческой биографии также значатся выступления на музыкальном марафоне «Эх, разгуляй» в 2009 и 2022 годах, а также участие в международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» в 2022 году и других значимых концертах.

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события. Концерт обещает быть незабываемым!

Купить билет на концерт Арсен Шахунц

Май
18 мая понедельник
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 2500 ₽

