Армянский Дудук в сиянии свечей
6+
О концерте

Звуки древности: вечер армянского дудука

Компания «Вселенная Классики» приглашает вас на уникальный концерт армянского дудука. Погрузитесь в атмосферу полумрака, где свечи создают романтичное настроение, а звук дудука наполняет пространство. Этот инструмент звучит, как дыхание — мягко и протяжно, олицетворяя древнюю память своей культуры.

Каждая нота дудука проникает в душу, передавая тепло южного солнца и легкий аромат восточных специй. Вечер обещает оставить приятное, тёплое послевкусье, как эхо мелодии, впитавшей дыхание гор и мудрость Востока.

Исполнители вечера

На концерте, который пройдет 24 августа, выступят:

  • Екатерина Макаренко (фортепиано) — выпускница Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, лауреат Всероссийских и международных конкурсов, участник фестивалей и мастер-классов, стипендиат фонда «Новые имена».
  • Арутюн Хачатрян (дудук) — выпускник Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, солист Большого зала государственной консерватории им. П. И. Чайковского, а также участник проекта «Концерты в темноте» и активный исполнитель и композитор.

Важная информация для зрителей

Концертный зал находится на 3 этаже здания музея. Обратите внимание, что лифта нет, поэтому учитывайте это при планировании вашего визита. Билеты необходимо приобретать на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Также напоминаем, что состав артистов может меняться. Ждем вас на этом незабываемом вечере, где музыка дудука создаст уникальную атмосферу погружения в культуру и традиции!

Июль
4 июля суббота
19:00
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
от 999 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Главные музыкальные фестивали в Петербурге
