Армянский дудук, орган, саксофон, голос

Музыка и живопись: Вечер с шедеврами Марка Шагала

Сегодня в пространстве старинного собора зрители смогут насладиться уникальным спектаклем, где оживают образы из картин выдающегося художника Марка Шагала. Ангелы, влюблённые и музыканты – это лишь некоторые из персонажей, которые станут отражением многообразия жизни, фантазии и огромной любви, запечатлённой в его работах.

О художнике

Марк Шагал – это не только прославленный мастер, но и обладатель множества премий и наград. Он остался верен своему уникальному стилю до конца жизни, сочетая фольклорные мотивы с необычной образностью. Его картины, полные сказочной атмосферы, создают особое настроение, которое идеально дополняет музыка.

Музыка вечера

В этот вечер зрителей ждёт музыкальное сопровождение в исполнении необычного трио, состоящего из органа, дудука и саксофона. Эти инструменты имеют разнообразную музыкальную историю, и их сочетание – смелая и оригинальная идея талантливых музыкантов. Их мастерство и креативный подход к созданию единого звучания вновь и вновь покоряют сердца публики.

Необычное звучание

Звучание трио обладает неповторимой притягательностью и способно охватить любые жанры. Тонкий лиризм традиционных мелодий и высокая драматургия классической музыки сделают этот вечер полным радости и гармонии. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!