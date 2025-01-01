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Армянский дудук и старинный орган в Петрикирхе
Киноафиша Армянский дудук и старинный орган в Петрикирхе

Армянский дудук и старинный орган в Петрикирхе

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Слияние звуков: Дудук и Орган в Концерте

Дудук и орган — это инструменты с уникальной музыкальной историей, каждый из которых обладает своим неповторимым звучанием. Смелая и оригинальная идея соединить их в едином творческом организме была реализована талантливыми музыкантами, которые не раз покоряли публику своим мастерством.

Неповторимое звучание дуэта

Звучание дуэта дудука и органа обладает особой притягательностью. Это сочетание позволяет исполнителям исследовать различные музыкальные жанры, от тонкого лиризма до высокой драматургии классической музыки. В этом концерте зрителей ждет радость и гармония, которые подарят незабываемые эмоции.

Проведите вечер с любимой музыкой

Приглашаем вас провести этот вечер в компании прекрасной музыки. Не упустите возможность насладиться уникальным концертом, который объединит различные музыкальные традиции и подарит вам незабываемые впечатления.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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