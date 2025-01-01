Меню
Armir Lee и его Modern Bop Electric Band
Билеты от 2000₽
Киноафиша Armir Lee и его Modern Bop Electric Band

Armir Lee и его Modern Bop Electric Band

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Музыкальное событие: Армир Ли и его Modern Bop Electric Band в Москве

Приглашаем вас на уникальный концерт, где встретятся элементы джаза, RnB, соула, фанка и поп-музыки 70-2000-х годов. Армир Ли и его Modern Bop Electric Band представляют собой музыкальный проект, который дарит возможность прикоснуться к разнообразию звучания и стилям.

О проекте

Группа исполняет сложные композиции, которые объединяют различные музыкальные направления. Это отличный шанс погрузиться в настоящую живую музыку, которая несет в себе свежие идеи и необычные мелодии.

Музыкант

Армир Ли – саксофонист из США, полный стипендит и выпускник Беркли. У него уже есть успехи в Москве и других городах, что подтверждает высокий уровень его мастерства и музыкального таланта.

Почему стоит пойти?

Не упустите возможность услышать выдающееся исполнение Армира Ли и его группы. Это событие будет интересно не только любителям джаза, но и всем, кто ценит разнообразие музыкальных стилей. Запишите это в свой план, чтобы насладиться уникальной атмосферой концерта.

Кому будет интересно это событие?

Выступление особенно понравится любителям джаза, RnB, соула, фанка и поп-музыки, а также тем, кто ищет уникальные музыкальные проекты для своего культурного досуга.

Купить билет на концерт Armir Lee и его Modern Bop Electric Band

Декабрь
13 декабря суббота
21:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 2000 ₽

