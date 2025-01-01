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Armir Lee и Антон Баронин
Билеты от 2000₽
Киноафиша Armir Lee и Антон Баронин

Armir Lee и Антон Баронин

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Современный дуэт: Армир Ли и Антон Баронин

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который объединяет романтические мелодии и авантюрные импровизации. Армир Ли и Антон Баронин представляют свой новаторский дуэт, способный удивить даже самых искушенных зрителей.

О дуэте

Армир Ли — талантливый композитор и исполнител, известный своим глубоким и чувственным подходом к музыке. Его мелодии проникают в сердце, создавая атмосферу романтики и нежности.

Антон Баронин — мастер импровизации, который вносит в каждое выступление элемент неожиданности. Его авантюрный стиль и креативный подход делают каждое выступление уникальным и незабываемым.

Что ожидать

На спектакле зрители смогут насладиться не только музыкальными номерами, но и интерактивными элементами. Армир и Антон создают атмосферу, в которой каждый зритель становится частью происходящего на сцене.

Не упустите шанс стать свидетелем этого удивительного музыкального путешествия. Спектакль обещает быть насыщенным эмоциями и новыми впечатлениями!

Дата и место проведения

Следите за анонсами, чтобы не пропустить выступление Армира Ли и Антона Баронина. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 августа
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