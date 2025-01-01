Armir Lee & Modern Bop Electric Band

Концерт Modern Bop Electric Band Армира Ли

«Modern Bop Electric Band» — это фанк-квартет, созданный друзьями и единомышленниками саксофониста Армира Ли. В коллектив входят представители современной джазовой элиты, которые исполняют музыку в жанрах джаз, RnB, соул, фанк и поп, охватывающую период с 1970-х до 2000-х годов. В их репертуаре можно услышать хиты таких великих артистов, как Херби Хэнкок, Стиви Уандер, Мэри Джей Блайдж и Канье Уэст.

Современный взгляд на традиционный джаз позволяет группе свободно пересекать жанровые границы, создавая музыку, которая близка и понятна слушателям с разными музыкальными вкусами.

Армир Ли: rising star американского джаза

Армир Ли (Armir Lee) — саксофонист из Хьюстона, знаменитый среди поклонников джаза. Он успел выступить на престижных фестивалях, включая программу «Peer To Peer» Института Телониуса Монка и «Jazz Summer» Джейсона Морана. К двадцати годам он уже выступал и записывался с такими музыкантами, как Кенни Баррон и Аарон Голдберг.

Армир окончил музыкальный колледж Беркли с отличием и получил президентскую стипендию. Его игра характеризуется высокотехнологичным исполнением и глубиной звучания, подчеркивающей связь с джазовыми традициями. В виртуозном стиле Ли сочетаются элементы бибопа и постбопа, но он также активно экспериментирует и интегрирует современные музыкальные тенденции.

Жизнь в России и успехи на сцене

Более двух лет Армир Ли живет в России, где стал резидентом Клуба Алексея Козлова и одним из хедлайнеров «Moscow Jazz Festival». Его концерт был номинирован на премию Радио Jazz.FM в категории «Концерт года», что подтверждает его популярность среди московской публики.

На сцену выйдут: Армир Ли (саксофон), Антон Баронин (фортепиано), Артур Мартиросян (бас) и Давид Ткебучава (ударные). Не упустите возможность насладиться живым выступлением талантливых музыкантов!