Арктика. Полюс цвета
Арктика. Полюс цвета

О выставке

Выставка «Арктика. Полюс цвета» в Третьяковской галерее

Государственная Третьяковская галерея анонсирует масштабный выставочный проект «Арктика. Полюс цвета», посвященный художественному осмыслению северных широт в российском искусстве. Эта уникальная экспозиция охватывает период с XVIII века до современности и отражает эволюцию восприятия арктического края — от романтизированных образов до документальных свидетельств освоения региона.

Разнообразие экспонатов

Экспозиция включает в себя более 130 произведений различных жанров и техник. Вы сможете увидеть живопись, графику, скульптуру, фотографию, этнографические артефакты и мультимедийные инсталляции. Среди представленных работ — миниатюрные костяные иконы XVIII–XIX веков, а также произведения первых художников-путешественников по Арктике, таких как Александр Борисов и Константин Коровин. Также будут выставлены работы советских и современных авторов, включая участников полярных экспедиций, таких как Фёдор Решетников, Митрофан Берингов и Игорь Рубан.

Современные художники и их вклад

Отдельный раздел выставки посвящён современным художникам, которые продолжают тему художественного освоения Арктики в XXI веке. Вы сможете ознакомиться с работами Леонида Тишкова, Аркадия Насонова, Фёдора Конюхова и Александра Пономарёва.

Один из актуальных взглядов

Особое внимание уделено творчеству ненецких художников, таких как Тыко Вылка и Константин Панков, чьи работы представляют аутентичный взгляд на Арктику. Фотографические разделы выставки фиксируют исторические события, природные феномены и приметы индустриального освоения региона — от ледоколов до полярных станций.

Экологический акцент

Проект представляет Арктику как уникальное природное пространство с особыми световыми и оптическими эффектами, такими как северное сияние и полярный день. Выставка также акцентирует внимание на экологической хрупкости региона и границах человеческого воздействия на эту территорию.

Образовательная программа

Соединяя художественный и научный подход к теме, выставка будет доступна широкой аудитории и сопровождается образовательной программой. Не упустите возможность узнать больше о культуре и искусстве, связанном с одним из самых загадочных регионов нашей страны!

