Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Арктида. Новогодний корпоратив по заявкам vol.3
Билеты от 1900₽
Киноафиша Арктида. Новогодний корпоратив по заявкам vol.3

Арктида. Новогодний корпоратив по заявкам vol.3

16+
Возраст 16+
Билеты от 1900₽

О концерте

Новогодний концерт группы АрктидА в клубе «Свобода»

В клубе «Свобода» состоится новогодний корпоратив группы АрктидА по заявкам vol.3. Это мероприятие подарит зрителям уникальное сочетание Sympho Rock и Sympho Power Metal, черпающего вдохновение у русских классиков, советской эстрады и народных напевов.

АрктидА: уникальный стиль и атмосфера

Группа АрктидА известна своими торжественными композициями и драйвом на сцене. Каждое выступление становится настоящим шоу, где коллектив активно взаимодействует с публикой. Их цель — развивать у слушателей любовь к родине, близким и друзьям, а также веру в себя и интерес к истории страны, добавляя к этому щепотку юмора.

Для кого этот концерт?

Концерт станет настоящим подарком для поклонников симфонического металла и тех, кто ценит праздничную атмосферу. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая наполнена эмоциями и энергией, а также встретиться с единомышленниками и хорошими людьми на этом незабываемом мероприятии.

Купить билет на концерт Арктида. Новогодний корпоратив по заявкам vol.3

Помощь с билетами
Декабрь
27 декабря суббота
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Blues & Soul Jam
12+
Блюз Соул
Blues & Soul Jam
11 февраля в 20:00 Jam Club
от 700 ₽
Ночной Open Mic
18+
Юмор
Ночной Open Mic
30 декабря в 23:00 Standup Brothers
от 600 ₽
Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
2 января в 21:00 Standup Club на Трубной
от 1400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше