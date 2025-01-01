Арктида. Новогодний корпоратив по заявкам vol.3

Новогодний концерт группы АрктидА в клубе «Свобода»

В клубе «Свобода» состоится новогодний корпоратив группы АрктидА по заявкам vol.3. Это мероприятие подарит зрителям уникальное сочетание Sympho Rock и Sympho Power Metal, черпающего вдохновение у русских классиков, советской эстрады и народных напевов.

АрктидА: уникальный стиль и атмосфера

Группа АрктидА известна своими торжественными композициями и драйвом на сцене. Каждое выступление становится настоящим шоу, где коллектив активно взаимодействует с публикой. Их цель — развивать у слушателей любовь к родине, близким и друзьям, а также веру в себя и интерес к истории страны, добавляя к этому щепотку юмора.

Для кого этот концерт?

Концерт станет настоящим подарком для поклонников симфонического металла и тех, кто ценит праздничную атмосферу. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая наполнена эмоциями и энергией, а также встретиться с единомышленниками и хорошими людьми на этом незабываемом мероприятии.