АрктидА. Акустический квартирник

Акустический квартирник группы "АрктидА" в Douglas

29 ноября в уютной атмосфере Douglas состоится уникальный акустический квартирник от легендарной группы "АрктидА". Флагманы российского симфо-метала порадуют зрителей своими музыкальными произведениями в новом звучании.

Что вас ждет на концерте?

Группа представит акустические каверы на свои самые известные композиции. В программе концерта — забавные мэшапы и юмористические обработки, которые создадут непринужденную атмосферу. Зрители смогут насладиться домашним уютом квартирника, а также поучаствовать в интерактиве, который добавит в мероприятие лиричности и мелодичности.

Почему не стоит пропускать?

Такой формат выступления позволяет не только насладиться музыкой, но и ближе познакомиться с артистами. "АрктидА" известна своим творческим подходом и оригинальностью, что делает каждое их выступление поистине незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Приходите 29 ноября в Douglas и окунитесь в мир симфонического металла в акустическом формате!