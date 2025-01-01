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АрктидА. Акустический квартирник
Киноафиша АрктидА. Акустический квартирник

АрктидА. Акустический квартирник

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Акустический квартирник группы "АрктидА" в Douglas

29 ноября в уютной атмосфере Douglas состоится уникальный акустический квартирник от легендарной группы "АрктидА". Флагманы российского симфо-метала порадуют зрителей своими музыкальными произведениями в новом звучании.

Что вас ждет на концерте?

Группа представит акустические каверы на свои самые известные композиции. В программе концерта — забавные мэшапы и юмористические обработки, которые создадут непринужденную атмосферу. Зрители смогут насладиться домашним уютом квартирника, а также поучаствовать в интерактиве, который добавит в мероприятие лиричности и мелодичности.

Почему не стоит пропускать?

Такой формат выступления позволяет не только насладиться музыкой, но и ближе познакомиться с артистами. "АрктидА" известна своим творческим подходом и оригинальностью, что делает каждое их выступление поистине незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Приходите 29 ноября в Douglas и окунитесь в мир симфонического металла в акустическом формате!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 ноября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 1200 ₽

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