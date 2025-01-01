Спектакль «Аркаим» по пьесе Ксении Адамович: Путешествие в мир памяти и человеческой общности

«Мы верим во все, что угодно, кроме своих стариков», – говорит один из героев спектакля. Постановка Руслана Маликова по документальной пьесе Ксении Адамович исследует мир деменции не как страшный и необратимый диагноз, а как путешествие во времени и пространстве памяти.

Материал, собранный на основе документальных текстов, перемещает больных, их родственников, медицинских работников и других людей, столкнувшихся с этой болезнью, в зал ожидания вокзала. Здесь воспоминания переплетаются с реальностью, а прогрессирующая болезнь – с ностальгией о прошлом.

О чем спектакль?

Ксения Адамович, драматург, делится своим опытом: «Я столкнулась с деменцией напрямую – восемь лет ей болел мой дедушка. Я поняла, что чаще всего родные больных испытывают страх и стыд. Стыд, что любимый человек ведет себя «неадекватно», и страх, что этого никто не поймет. Главное, что я хотела бы сказать нашему зрителю: вы не одни. Приходите не бояться вместе».

Мнение режиссера

Руслан Маликов, режиссер, отмечает: «Для меня «Аркаим» - про человеческую общность. Про общее человеческое поле, где каждый из нас и маленький, и взрослый, и старик одновременно. А еще «Аркаим» - про вечное и непобедимое человеческое желание противостоять смерти. Это возможно, когда мы вместе и начинаем ценить каждый момент нашей жизни».

Поддержка и участие

Спектакль создан при поддержке благотворительной организации «Деменция.нет». В ролях: Константин Кожевников, Елена Морозова, Нелли Уварова, Ольга Лапшина, Юлия Башорина, Мария Лапшина, Ольга Евсеева, Иван Василевский, Ксения Чачава, Александр Весна. В спектакле звучит песня группы «Аукцыон» «Конь унес любимого».

Мы благодарим за поддержку в создании спектакля: Добрый музей Третьяковской галереи, Еврейский музей и Центр Толерантности, КЦ «Интеграция» им. Н.А. Островского и всех, кто поделился своими историями для создания пьесы.

Социальная инициатива

АНО «Деменция.нет» оказывает адресную и системную помощь людям, столкнувшимся с деменцией, их семьям и лицам, осуществляющим уход. Все собранные средства от продажи билетов спектакля «Аркаим» будут направлены на оказание помощи подопечным данной благотворительной организации.