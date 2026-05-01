Неповторимый джазовый вечер с трио Шилклопера, Кондакова и Волкова в клубе Эссе

На сцене Эссе зрители станут свидетелями уникальной встречи, которую ценители джазовой и импровизационной музыки могут смело назвать событием. Аркадий Шилклопер, Андрей Кондаков и Владимир Волков — три ярких представителя современного российского джаза, чье творческое сотрудничество продолжается уже почти три десятилетия.

Их авторская музыка — это не просто диалог инструментов, а изысканная архитектура звука. Здесь свобода импровизации прекрасно соединяется с глубиной художественного мышления. Выступления трио были высоко оценены на ведущих фестивалях Европы, от Австрии и Германии до Норвегии и Финляндии.

Альбом «OutLine», который впервые увидел свет в начале 2000-х и впоследствии был переиздан британским лейблом Leo Records, стал важной вехой в истории трио. Он подтвердил их репутацию новаторов и виртуозов в мире джаза.

Концерты этого коллектива всегда представляют собой большее, чем просто музыку. Это живой процесс, где рождается новая форма, игра ожиданий и смыслов. Каждая нота здесь непредсказуема, а каждое мгновение — уникально.

