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Аркадий Игнатьев. Стендап-концерт
Киноафиша Аркадий Игнатьев. Стендап-концерт

Аркадий Игнатьев. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Аркадия Игнатьева в Stage Standup Club

Приглашаем вас на уникальное событие — съемку сольного концерта талантливого артиста Аркадия Игнатьева! Мероприятие пройдет в уютной атмосфере Stage Standup Club, известного своими яркими выступлениями и хорошим настроением.

О концерте

Аркадий Игнатьев — комик, который завоевал любовь зрителей своим остроумным юмором и неповторимым стилем подачи. На концерте вы сможете увидеть новую программу, полную свежих шуток и неожиданных поворотов. Не упустите возможность стать частью этого зрелищного события!

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте клуба или в кассе. Рекомендуем забронировать места заранее, так как интерес к мероприятию велик.

Интересный факт

Аркадий Игнатьев стал известен не только благодаря своим выступлениям, но и участию в популярных телевизионных шоу. Его уникальный стиль и харизма делают каждое выступление незабываемым.

Не пропустите шанс увидеть Аркадия Игнатьева вживую и насладиться его творчеством! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:30 от 400 ₽

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