lo-fi опера «Ария Подъезда № 8»

Театр «Муха» приглашает зрителей на уникальную lo-fi оперу «Ария Подъезда № 8», в которой Царь Зверей обитает в обыденной панельной пятиэтажке. Эта необычная история о столкновении с современностью выставит на свет вопросы о том, как найти понимание с соседями, и подтвердит, что даже у самого ворчливого и недовольного Льва может быть доброе сердце.

О чем спектакль?

Что произойдёт, если Царя Зверей поселить в обычную городскую квартиру? Его привычный мир будет нарушен появлением нежданных соседей. На сцене развернётся драматическая и одновременно комическая интерпретация повседневной жизни, в которой исследуется природа человеческих отношений и способность к пониманию и состраданию.

Для кого спектакль?

«Ария Подъезда № 8» предназначена для тех, кто ценит необычные театральные формы и глубокие человеческие истории. Завораживающие музыкальные номера и яркие персонажи сделают вечер незабываемым.