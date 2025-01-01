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Билеты
Ария. 40 лет. Юбилейное шоу 360°
Билеты от 2000₽
Киноафиша Ария. 40 лет. Юбилейное шоу 360°

Ария. 40 лет. Юбилейное шоу 360°

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт АРИИ в Москве

В этом году легендарная рок-группа АРИЯ отмечает свой 40-летний юбилей. В честь этого события музыканты возвращаются на одну из крупнейших стадионных площадок страны с грандиозным концертом, который состоится 6 декабря в 20:00 на ВТБ Арене в Москве.

Неповторимый формат и яркое шоу

Концерт обещает стать настоящим зрелищем. Его режиссурой вновь займется Юрий Соколов, который подарил зрителям незабываемое шоу «Гость из царства теней». Формат 360° позволит каждому зрителю стать частью этого музыкального праздника, погрузившись в мир уникального звука и света.

Лучшие хиты и харизма группы Ария

На сцене прозвучат самые знаковые хиты, которые стали классикой отечественного рока. Не стоит сомневаться, что юбилейный концерт пройдет с размахом, который соответствует 40-летней истории группы. Участники АРИИ, обладающие неподражаемой харизмой, вновь удивят свои поклонников.

Не пропустите!

Если вы хотите стать частью этого исторического события, не упустите возможность приобрести билеты на концерт. Это шоу станет не только музыкальным праздником, но и настоящим подарком для всех поклонников группы, которые на протяжении десятилетий следят за их творчеством.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 декабря
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
20:00 от 2000 ₽
7 декабря
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
20:00 от 6000 ₽

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