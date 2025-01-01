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Ария + Catharsis
Киноафиша Ария + Catharsis

Ария + Catharsis

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Легенды Heavy Metal в Санкт-Петербурге: Ария и Catharsis

18:00 - открытие дверей / 19:00 - начало концерта

Две легенды отечественного Heavy Metal, группы АРИЯ и CATHARSIS, возвращаются в Санкт-Петербург! Это будет их первый совместный большой концерт на открытом воздухе, который состоится в самый разгар лета.

Фестивальная программа

Обе группы подготовят полноценные фестивальные программы, включающие самые яркие хиты, которые уже долгие годы сотрясают лучшие Open-Air площадки страны. Зрители смогут насладиться зажигательными композициями и уникальной атмосферой живого выступления.

Место проведения

Концерт пройдет в историческом центре Санкт-Петербурга, в «Дворе Гостинки». Это уникальное место придаст мероприятию особый шарм и атмосферу, что сделает его незабываемым для всех любителей тяжелой музыки.

Не пропустите!

Важно отметить, что ни АРИЯ, ни CATHARSIS не планируют других выступлений в Северной Столице до конца 2025 года. Это делает концерт еще более значимым событием для поклонников.

Поспешите приобрести билеты - такие события обычно не повторяются!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Двор Гостинки Санкт-Петербург, Невский просп., 35, Большой Гостиный Двор
18:00 от 2700 ₽

Фотографии

Ария + Catharsis Ария + Catharsis Ария + Catharsis Ария + Catharsis

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