Ария + Catharsis

Легенды Heavy Metal в Санкт-Петербурге: Ария и Catharsis

18:00 - открытие дверей / 19:00 - начало концерта

Две легенды отечественного Heavy Metal, группы АРИЯ и CATHARSIS, возвращаются в Санкт-Петербург! Это будет их первый совместный большой концерт на открытом воздухе, который состоится в самый разгар лета.

Фестивальная программа

Обе группы подготовят полноценные фестивальные программы, включающие самые яркие хиты, которые уже долгие годы сотрясают лучшие Open-Air площадки страны. Зрители смогут насладиться зажигательными композициями и уникальной атмосферой живого выступления.

Место проведения

Концерт пройдет в историческом центре Санкт-Петербурга, в «Дворе Гостинки». Это уникальное место придаст мероприятию особый шарм и атмосферу, что сделает его незабываемым для всех любителей тяжелой музыки.

Не пропустите!

Важно отметить, что ни АРИЯ, ни CATHARSIS не планируют других выступлений в Северной Столице до конца 2025 года. Это делает концерт еще более значимым событием для поклонников.

Поспешите приобрести билеты - такие события обычно не повторяются!